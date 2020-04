‘Het is vechten voor de laatste tanks'

In de Antwerpse haven is het zoeken om nog plaats te vinden voor de opslag van olieproducten.

In de Antwerpse haven is een koortsachtige zoektocht bezig naar opslagcapaciteit om olieproducten te stockeren. ‘In het slechtste geval moeten de raffinaderijen productie stilleggen.’

Met een vat olie ‘goedkoper dan een kop koffie’ is een ongeziene race losgebarsten. In afwachting tot dat de economie weer aantrekt, speuren bedrijven wereldwijd naar de laatste vrije tanks om hun overvloed aan olie kwijt te kunnen. In de VS was de situatie dinsdag zo nijpend dat de olieprijs onder nul dook. In die omgekeerde wereld betalen producenten geld aan afnemers om toch maar hun olie in ontvangst te willen nemen.

Ook in Europa nadert de opslagcapaciteit haar limieten. Vopak, ’s werelds grootste onafhankelijke opslagbedrijf, liet gisteren weten dat bijna al zijn opslagtanks wereldwijd zijn volgeboekt. ‘Onze capaciteit die niet in onderhoud zit, is bijna allemaal weg en van wat ik hoor elders in de wereld zijn we niet de enigen’, zei Gerard Paulides, financieel directeur van het bedrijf uit Rotterdam, dat ook in Antwerpen met drie terminals tot de groten behoort.

De meeste aanvragen moeten we afwijzen omdat we toch geen plaats meer hebben. Bert Druyts commercieel manager Noordnatie Odfjell

Met de coronalockdown is de vraag naar olie wereldwijd ingestort. Raffinaderijen hebben hun productie wel teruggeschroefd, maar de productie van ruwe olie volgde die beweging niet. Integendeel, met de Saoedisch-Russische prijzenslag kende de olieproductie begin maart nog een opstoot. Het gevolg is een overcapaciteit van 30 à 35 miljoen vaten per dag en amper nog genoeg capaciteit om die op te bergen.

Wachtrijen

De vraag naar opslagcapaciteit is groter dan ooit. We zitten met een wachtlijst. Ryan Verbeke CEO Tankopslag Verbeke

In de Antwerpse haven laat het overaanbod zich vooral voelen in de opslag voor afgeleide olieproducten zoals brandstoffen, smeerolie en allerhande chemische basisproducten. ‘De vraag is groter dan ooit en we zitten met een wachtlijst’, zegt Ryan Verbeke, topman van het familiebedrijf Tank Opslag Verbeke. Hij baat in Hemiksem de kleinste van de Antwerpse opslagterminals uit met 96 tanks voor chemicaliën en petrochemische producten. ‘Er wordt bijna gevochten om nog een tank te krijgen. Als we er eentje vrij hebben, wordt die gereinigd en binnen het uur weer gevuld. Ik verwacht dat alles wat leegstaat in Antwerpen in gebruik wordt genomen.’

Eenzelfde geluid klinkt bij de terminal Noordnatie Odfjell, die zich ook toelegt op de opslag van chemicaliën en basisolie om smeermiddelen van te maken. ‘Als we van de 250 tanks er nog vijf hebben vrij staan, dan zal het veel zijn’, zegt commercieel verantwoordelijke Bert Druyts. ‘Voor de coronacrisis zaten wij al redelijk vol. Wij krijgen nu extra aanvragen van spelers die op heel korte termijn extra opslagcapaciteit nodig hebben om plaats te maken, zodat het volgende schip kan komen lossen. Maar de meeste aanvragen moeten we afwijzen omdat we toch geen plaats meer hebben.’

Raffinaderijen zetten rem op productie

De Antwerpse haven telt met Exxon Mobil, Total en Gunvor drie olieraffinaderijen. Volgens de geruchten waren sommigen voor de coronacrisis al op zoek naar extra opslagcapaciteit, maar in de sector wordt daar niet openlijk over gesproken. De concurrentie is fel en dus houdt iedereen voor zich hoeveel in de tank zit. Een woordvoerder van Exxon Mobil wil dan ook niets zeggen behalve dat verschillende elementen in rekening worden gebracht en dat ‘de productie daarop wordt afgestemd’.

Je kan niet eeuwig kerosine blijven opslaan als de vliegtuigen niet vliegen. Een insider

‘Onze raffinaderijen zitten nog niet aan de congestieniveaus van in Amerika’, klinkt het bij Jean-Benoît Schrans, woordvoerder van de Belgische Petroleum Federatie (BPF). ‘De raffinaderijen hebben rekening gehouden met de wijzigingen in de vraag en hun productie daarop afgestemd. Momenteel is alles onder controle, maar de komende weken moeten we zien hoe de situatie evolueert. In het slechtst denkbare geval moeten sommige raffinage-activiteiten volledig of gedeeltelijk stilgelegd worden. Dat zijn bijzonder ingewikkelde processen. Je kan niet zomaar een kraantje dichtdraaien en het duurt achteraf lang om weer op te starten.’