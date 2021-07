‘Hier is geen riolering tegen opgewassen’...

West-Europa zal door de klimaatverandering almaar vaker te maken krijgen met extreme neerslag en overstromingen. Maar wat kunnen we doen om ons ertegen te wapenen? ‘We kunnen de dijken niet blijven verhogen.’

‘De regen die normaal in een maand valt, komt nu in één dag naar beneden. Zo’n storm krijg je maar eens in 100 jaar. Het is onmogelijk om de rioleringsstelsels daarvoor te ontwerpen’, zegt Oliver Femont, de zaakvoerder van Aggéres, een bedrijf uit Schoten gespecialiseerd in overstromingsbescherming. ‘In Nederland, waar de Maas tijdens de winter van 1993 het hoogste peil ooit bereikte, verwachten ze nu dat het record midden in de zomer gebroken wordt. Dat is ongezien.’

In het Luikse Pepinster stortten donderdag een tiental woningen in door het metershoge water. Tegen zo'n vloedgolf valt weinig te beginnen, zegt Femont. ‘Je kan je woning niet tot aan de nok dichttimmeren. Als het water buiten twee meter en hoger staat en je doet er toch alles aan om de woning droog te houden, dan riskeer je een nog grotere ravage aan te richten. Door de enorme opwaartse kracht kan je huis dan als een soort van boot wegdrijven. Of wanneer je structuur niet voldoende stevig is, kan je spouwmuur imploderen door de druk. Bij extreme waterhoogtes is het soms beter de deuren open te zetten en de woning onder water te laten lopen.’

Drijvende dam

Het merendeel van de getroffen gezinnen in Limburg, Vlaams- en Waals Brabant kan zich wel wapenen. ‘Daar waar het water tot 1,20 meter hoog staat, kunnen we woningen of ondergrondse garages meestal goed beschermen door schotten in de deuropening te plaatsen’, zegt Femont. ‘Bij kniehoog water kunnen we de meeste woningen droog houden.’

Bij extreme waterhoogtes is het soms beter de deuren open te zetten en de woning onder water te laten lopen. Oliver Femont CEO Aggéres

De Schotense kmo ontwerpt ook grotere afweermechanismen voor bedrijven en steden zoals slim aangestuurde bufferbekkens die het water laten weglopen voor een storm losbarst of drijvende waterkeringen die bij hoogwater vanzelf omhoogkomen en een extra dam opwerpen. ‘In een stad kan je moeilijk overal een metershoge betonnen muur zetten langs de kade’, zegt Femont. ‘Op verschillende plaatsen langs de Maas en de Schelde werken we aan projecten met schotten die vanzelf omhoogkomen. Zo kan je in stadscentra een extra dijk van honderden meters lang opwerpen die tot 2,5 meter hoog is.’

Evenwichtsoefening

Sowieso is het telkens een afweging tussen de risico’s en de kosten om die infrastructuur te bouwen, zegt Nora Van Cauwenbergh, hydroloog aan de VUB. Ze richtte mee de spin-off BitaGreen op, een adviesbureau om overstromingsrisico’s in te perken via natuurlijke oplossingen zoals groene bufferzones in steden, groendaken en doorlaatbare bestrating. ‘Het komt erop aan het water beter vast te houden en te vermijden dat het te snel afvloeit’, zegt ze. ‘Maar we moeten er niet flauw over doen. Als er in korte tijd zo veel regen valt als nu, dan krijg je sowieso overstromingen.’

Lees Meer Komende jaren nog meer extreme regenval

Toch kan een combinatie van investeringen een groot verschil maken, zegt Van Cauwenbergh. ‘Je vermijdt dan een reeks kleinere overstromingen die samen opgeteld misschien even veel schade veroorzaken als één extreme overstroming. Ontharding en groene bufferzones kunnen helpen, maar op sommige plaatsen is het misschien ook nodig om de rioleringscapaciteit uit te breiden, grote stormbekkens te bouwen of de ruimtelijke planning aan te passen. In Parijs worden boeren stroomopwaarts betaald om akkers op te geven als overstromingsgebied.’

Meer extreme regen

We zullen ook moeten aanvaarden dat overstromingen nooit helemaal verdwijnen, zegt Van Cauwenbergh. ‘Door de klimaatverandering verandert het referentiekader’, zegt de VUB-onderzoekster. ‘Dijken die vroeger volstonden om een duizendjarige storm op te vangen zijn straks toch ontoereikend. Gebieden die we de voorbije decennia goed konden beschermen zullen we niet meer kunnen vrijwaren. We zullen gebouwen daaraan moeten aanpassen en voor een deel ook weghalen uit gebieden waarvan we weten dat ze regelmatig zullen overstromen.’

Dijken die vroeger volstonden om een duizendjarige storm op te vangen zijn straks toch ontoereikend. Nora Van Cauwenbergh Mede-oprichter BitaGreen

Eenzelfde geluid valt te horen bij Patrick Swartenbroekx, CEO van het Leuvense wateringenieursbureau Hydroscan. ‘Wat we vandaag meemaken, is nooit gezien, maar het is nog maar het begin’, zegt de waterspecialist. ‘Door de klimaatverandering krijgen we extremere neerslag met zeer hevige regen in korte tijd. Een almaar grotere groep mensen zal daardoor met overstromingen te maken krijgen.’

Hydroscan ontwikkelde slimme software om op basis van weersvoorspellingen zeer precieze voorspellingen te maken in welke straten overstromingen zullen ontstaan. De technologie werd al succesvol getest door de Antwerpse brandweer en het bedrijf sloot onlangs een contract om er in de Vietnamese hoofdstad Hanoi wateroverlast mee te detecteren na hevige moessonregens.