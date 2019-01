Hitachi trekt stekker uit Britse kerncentrale

Het Japanse bedrijf schorst zijn project in Noord-Wales op, nadat eerder al Toshiba zijn Britse kerncentrale had afgevoerd.

Er werd al langer gespeculeerd dat Hitachi de Wylfa Newydd-kerncentrale in Noord-Wales zou schrappen wegens de hoog oplopende bouwkosten en onenigheid met de Britse regering over de subsidiëring.

Slag om de arm

Toch houdt het een slag om de arm. 'De site blijft de beste plek voor nucleaire ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk', klinkt het. Het bedrijf liet verstaan dat het 'de optie openhoudt om de bouw te hervatten'. De geplande kerncentrale had 2.900 megawatt elektriciteit moeten produceren en zou 60 jaar operationeel geweest zijn.

Hitachi's beslissing is opnieuw een streep door de rekening van de Britten en hun ambitieuze plannen om nieuwe kerncentrales neer te poten. In november al zette ook het Japanse Toshiba zijn plannen stop om de Moorside-kerncentrale in Cumbria te bouwen.

Van alle geplande nieuwe kerncentrales is enkel die in Hinkley Point (Somerset), van de Franse energiereus EDF, in aanbouw. Maar ook daar is het allesbehalve rozengeur en maneschijn. Het project ligt acht jaar achter op schema en krijgt bakken kritiek wegens de genereuze subsidies, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.