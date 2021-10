Hoe garandeert de regering-De Croo dat het licht blijft branden?...

Een gascentrale in Tessenderlo. Er zijn nog vijf kandidaten in de running om nieuwe gascentrales te bouwen.

De regering-De Croo krijgt dit weekend te horen welke gascentrales subsidies krijgen. De uitkomst is cruciaal voor de energietoekomst van het land. Ze zal bepalen of de kerncentrales dichtgaan of niet. Of blijft het onbeslist? Een overzicht in drie pistes.

Stroomnetbeheerder Elia komt dit weekend met de langverwachte uitslag van een aanbestedingsprocedure voor nieuwe gascentrales. Die zal bepalen welke bedrijven miljardensubsidies in de wacht slepen voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales om de sluiting van Doel en Tihange op te vangen. Het resultaat van de veiling, het CRM-capaciteitsmechanisme, is meteen de aanzet voor de definitieve beslissing over de kernuitstap. Gaan alle reactoren de komende jaren dicht of blijven er twee nog twee langer open? Het kernkabinet buigt zich dit weekend een eerste keer over de zaak.

Waarom zijn nieuwe centrales nodig? Kerncentrales staan in voor zowat de helft van de stroombevoorrading. Na de sluiting van de laatste reactor in 2025 is extra capaciteit nodig om te maken dat er altijd stroom uit het stopcontact komt. Meer hernieuwbare energie en importmogelijkheden zullen helpen, maar op momenten dat die er niet zijn, is een flexibel alternatief nodig. Gascentrales kunnen die momenten opvangen, maar uit zichzelf zijn ze niet rendabel te krijgen. Een subsidie in de vorm van een capaciteitsvergoeding moet maken dat dergelijke centrales wel gebouwd worden. Hoeveel zal het kosten? De energieconsultant Haulogy raamde begin dit jaar de kosten voor CRM op gemiddeld 238 tot 253 miljoen euro per jaar tussen 2025 en 2040. Het uiteindelijke bedrag zal afhangen van de veiling. Niet alleen nieuwe centrales, ook bestaande productiecapaciteit komt in aanmerking voor steun voor hun bijdrage aan de bevoorradingszekerheid. Bovendien zullen de komende jaren nog veilingen plaatsvinden. Deze eerste cruciale subsidieronde zal al een goed idee geven, maar nog geen zicht op het totale kostenplaatje. Wanneer klopt de regering af? De regering wil in november het nucleaire dossier afsluiten. Maar de uitslag van de veiling zal waarschijnlijk niet meteen een eenduidig antwoord geven. Er is een evaluatie voorzien. De cruciale vragen zijn of de projecten die als winnaar uit de aanbesteding komen op tijd realiseerbaar zijn om de stroomvoorziening na 2025 te garanderen. Zal het licht blijven branden en houdt de nieuwe energiemix de stroomfactuur betaalbaar voor gezinnen en bedrijven?

Politici en investeerders kijken reikhalzend uit naar de uitslag. Welke bedrijven steun ontvangen kan bepalend worden voor hoe het Belgische energielandschap er de komende decennia zal uitzien.

Verschillende scenario’s zijn mogelijk.

Scenario 1: Bouw gascentrales kan beginnen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) mikt in deze veiling op 2.300 megawatt (MW) nieuwe capaciteit. Dat komt overeen met twee à drie grote nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales die zouden volstaan om te maken dat vanaf eind 2025 het licht blijft branden. Een deel van de nodige capaciteit kan ook komen van energieopslagprojecten zoals batterijen of afschakelbare klanten die in ruil voor subsidies hun verbruik verminderen op momenten van schaarste.

Een rondvraag van De Tijd leert dat er meer kandidaten zijn dan nodig. De kans is dus groot dat er voldoende megawatt gevonden wordt: er zijn vijf projecten voor grote gascentrales ingediend door Engie Electrabel, Luminus, Eneco en Tessenderlo Group, die samen goed zijn voor meer dan 4.300 megawatt. De initiatiefnemers die zich met de laagste subsidies tevreden stellen, halen het project binnen. Wie de winnaars zijn, wordt door Elia bepaald op basis van vooraf vastgelegde parameters, zonder dat dat achteraf nog kan worden bijgestuurd.

De energiewaakhond CREG heeft meegekeken en beoordeeld of de gevraagde subsidies redelijk zijn. Investeerders in een grote nieuwe centrale kunnen maximaal zo’n 60 miljoen euro per jaar krijgen. Met een contract dat 15 jaar loopt, kan de steun over de hele duurtijd dus oplopen tot 900 miljoen euro. Dat er meer kandidaten zijn dan nodig wordt algemeen beschouwd als een goede zaak omdat concurrentie ertoe leidt dat investeerders competitief moeten bieden als ze subsidies willen binnen-

halen.

Als met de veiling 2.300 megawatt gecontracteerd wordt, is de bevoorradingszekerheid op papier gegarandeerd en heeft Van der Straeten een stevige troef in handen om de sluiting van de kerncentrales door te zetten. In de regering botst ze op fel verzet van de MR. De voorzitter van de Franstalige liberalen Georges-Louis Bouchez laat geen kans voorbijgaan om te pleiten voor het langer openhouden van de kerncentrales.

De kans lijkt groot dat er genoeg megawatt wordt gevonden.

Van der Straeten houdt vast aan het regeerakkoord. Daarin is overeengekomen dat alleen bij onverwachte bevoorradingsproblemen of een te grote impact op de prijzen twee kerncentrales kunnen openblijven. Als de veiling vlot aan voldoende capaciteit geraakt, met kosten die binnen de verwachtingen lagen, staat Van der Straeten sterk om door te zetten met de bouw van gascentrales. De spade zal dan snel in de grond moeten, want verschillende grote nieuwbouwprojecten klaarkrijgen tegen de winter van 2025 wordt sowieso een sprint.

Scenario 2: Twee kerncentrales blijven toch open

Er zijn geen garanties dat de veiling voldoende nieuwe capaciteit oplevert. Als er te weinig projecten uit de bus komen, zal het langer openhouden van de kerncentrales op tafel belanden. De Vivaldi-partijen hebben afgesproken dat de twee jongste kernreactoren (Doel 4 en Tihange 3) toch langer opengehouden kunnen worden als de bevoorrading niet gegarandeerd is of als er aanwijzingen zijn dat de prijzen te hoog openlopen.

De jongste maanden is ook de bezorgdheid over de CO₂-uitstoot van de nieuwe gascentrales toegenomen. Van der Straeten heeft de extra CO₂-impact door gascentrales altijd geminimaliseerd als een overgangsfase, maar dat wordt moeilijker vol te houden nu door de klimaaturgentie elk nieuw fossiel project met argusogen bekeken wordt. De minister heeft het Planbureau de opdracht gegeven de komende dagen ook de CO₂-impact van de beslissing mee in kaart te brengen, naast de bevoorradingszekerheid en de impact op de prijzen. Pas als alle kaarten op tafel liggen, wil ze de knoop doorhakken.

Schermvullende weergave Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ©BELGA

Over de prijsimpact ligt al een nieuw rapport klaar, waarin onderzoekers van de UGent ook de recente prijsexplosies voor aardgas en CO₂ in rekening brengen. Net als in eerder studiewerk van Energyville concluderen de onderzoekers dat een scenario met behoud van twee kernreactoren iets lagere stroomprijzen zou opleveren. Op de groothandelsmarkt zijn scenario’s met extra gascentrales telkens 1 tot 4 euro duurder op een totaalbedrag dat afhankelijk van de marktevolutie varieert tussen 60 en 107 euro per megawattuur.

Als er ultiem toch wordt gekozen om kerncentrales langer open te houden, is de vraag of dat realiseerbaar is tegen 2025. Het protest tegen gascentrales is al groot, maar milieu-organisaties in binnen- en buitenland hebben zich nog feller verzet tegen kernenergie. Zelfs voor een levensduurverlening moet een uitgebreid milieueffectenrapport worden opgesteld en krijgt de bevolking inspraak. Niet alleen in ons land, maar ook in de landen binnen een straal van 1.000 kilometer.

Nucleaire verlenging leidt tot iets lagere stroomprijzen op de markt.

Een levensduurverlenging is meer dan het aanpassen van een datum in de wet. Er zijn grote investeringen nodig - zowat een miljard euro - die door de nucleaire veiligheidsautoriteiten moeten worden goedgekeurd.

Uitbater Engie Electrabel zegt al maanden dat het te laat is voor een levensduurverlenging en dat de nucleaire bladzijde is omgeslagen. Al gaan sommige politici er nog van uit dat het blufpoker is van het Franse Engie om zijn onderhandelingspositie te verbeteren rond de voorwaarden van een eventuele verlenging.

Van der Straeten en Groen-voorzitter Meyrem Almaci hebben al aangegeven het regeerakkoord loyaal uit te voeren. Het is voor hen geen taboe kerncentrales open te houden als het alternatief is dat het licht uitgaat.

Schermvullende weergave

Scenario 3: Problemen met vergunningen leiden tot patstelling

Er dreigt ook een derde scenario: grote onzekerheid. Wat als de centrales die de aanbesteding hebben gewonnen niet op tijd klaar raken? De initiatiefnemers zullen dan enkele miljoenen euro’s boetes moeten ophoesten, maar dat helpt niet om het licht aan te houden. Zo’n doemscenario is niet ondenkbeeldig omdat bij alle projecten onzekerheid heerst over de vergunningen.

Het meest problematische is de geplande gascentrale in Tessenderlo van de gelijknamige chemiegroep van ondernemer Luc Tack (Picanol). Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) weigerde midden oktober een omgevingsvergunning omwille van de stikstofuitstoot, maar op dat moment had Tessenderlo al ingetekend op de steunveiling. Het project kan dus subsidies toegewezen krijgen, maar alsnog sneuvelen omdat het geen vergunning krijgt. Een beroepsprocedure is wel nog mogelijk, maar Tessenderlo dreigt dan in de problemen te komen met de timing.

Ook het Electrabel-project voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde moet het voorlopig zonder vergunning stellen, nadat de Vlaams-Brabantse deputatie bezwaar had gemaakt tegen de uitstoot van stikstof en CO₂. De verwachting is dat Demir zich binnenkort zal uitspreken over een beroep. Maar eerdere uitspraken van Demir, die als Vlaams minister verantwoordelijk is om de stikstofuitstoot te verlagen, lieten ook uitschijnen dat ze kernenergie boven gascentrales verkiest.

Voor de drie Waalse centrales ziet het plaatje er iets beter uit. Engie Electrabel, Luminus en Eneco hebben vergunningen op zak voor projecten in Les Awirs, Seraing en Manage. Maar buurtbewoners verzetten zich nog en de actiegroep Tegengas beloofde al tot het uiterste te gaan met beroepsprocedures tot bij de Raad van State.

De regering kan niet zomaar de uitslag van de subsidie- veiling naast zich neerleggen.

Als een centrale die de aanbesteding wint geen vergunning krijgt, belandt de regering in een patstelling. De capaciteitsveiling was dan in theorie gelukt, maar in de praktijk kan het nog maanden duren voor er ook echt duidelijkheid komt. De regering kan in de tussentijd niet zomaar de uitslag naast zich neerleggen en een kernreactor openhouden als back-up. Europa ging bij de goedkeuring van het capaciteitsmechanisme uit van een volledige kernuitstap. Als de veiling op papier het capaciteitstekort dichtfietst, zou het openhouden van een of twee kernreactoren maken dat de regeling voor gascentrales kaduuk is. Dat leidt tot bevoorradingsproblemen, want zelfs met het openhouden van twee kernreactoren is nog zeker één nieuwe gascentrale nodig.