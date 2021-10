Hoge energieprijzen doen bedrijven haperen

De zinksmelter Nyrstar schroeft de productie in Balen terug vanwege de exploderende energieprijzen. Eerder verminderden ook BASF en Yara de productie van ammoniak in hun Belgische fabrieken.

De reusachtige zinkfabriek van Nyrstar in Balen draait sinds woensdag op een lagere capaciteit omdat de energieprijzen te snel zijn gestegen. Ook de andere Europese fabrieken van Nyrstar, Nederland en Frankrijk, krijgen te maken met productieverminderingen die kunnen oplopen tot 50 procent.

De productievermindering komt niet uit de lucht gevallen. In de fabriek in het Nederlandse Budel werd de voorbije weken al minder geproduceerd. CEO Daniel Vanin waarschuwde eind september in een interview met De Tijd dat de fors gestegen gasprijzen enorme gevolgen kunnen hebben. 'Het gevaar is reëel dat delen van de industrie stilvallen.'

Vooral in de sector van de kunstmeststoffen werden de voorbije weken productieverminderingen aangekondigd. Bij de Belgische vestigingen van BASF in Antwerpen en Yara in Saint-Ghislain werd de ammoniakproductie stilgelegd. Ammoniak is een basisproduct voor veel kunstmeststoffen, maar wordt ook gebruikt in textiel, cosmetica, automotive en farma. De forse stijging van de gasprijs heeft grote gevolgen voor de productie. Aardgas is niet alleen een energiebron, maar ook de belangrijkste basisgrondstof in het productieproces van ammoniak.

De essentie Nyrstar vermindert de productie in Balen en in de Nederlandse en de Franse vestiging vanwege de fors gestegen energieprijzen.

Eerder hadden BASF en Yara hun productie van ammoniak in België verminderd.

De nieuwe energienorm van de federale regering helpt niet tegen de huidige prijsexplosie.

Voor de meeste energie-intensieve bedrijven is de onverwachte forse stijging van de elektriciteitsprijs een nachtmerrie. Bij Nyrstar Balen, goed voor 1,4 procent van het Belgische stroomverbruik, weegt elektriciteit zwaar in de kostprijs van de zinkproductie, legt fabrieksdirecteur Inge Schildermans uit. De gestegen energiekosten kan Nyrstar niet doorrekenen aan zijn klanten omdat voor zinkproducten de prijs op de London Metal Exchange de referentie is. De zinkprijs steeg dit jaar met bijna 20 procent, maar de energieprijs ligt nu vier- tot vijfmaal hoger dan normaal. In die omstandigheden is produceren niet meer economisch rendabel.

-50% Productieverminderingen Bij de Belgische, Nederlandse en Franse vestigingen van Nyrstar zijn productieverminderingen tot -50 procent aangekondigd.

Voorlopig zijn geen grote productieverminderingen aangekondigd bij andere energie-intensieve bedrijven zoals de inox-producent Aperam. De pvc-producent Vynova in Tessenderlo zal zijn verplichtingen nakomen aan de Europese langetermijnklanten, die voor het grootste deel van het volume staan, legt woordvoerder Yannick Brusselmans uit. Maar de export buiten Europa op de spotmarkt ligt al stil door de te hoge energiekosten.

Dat de energieprijzen met een factor vijf zijn gestegen, voelen we. Het heeft een grote impact op de marges Yannick Brusselmans Woordvoerder Vynova

Het bedrijf koopt de enorme hoeveelheden stroom voor zijn elektrolyseprocessen op de spotmarkt op kwartierbasis en probeert de productie aan te passen aan de minst dure momenten. 'Dat de energieprijzen met een factor vijf zijn gestegen, voelen we. Het heeft een grote impact op de marges', zegt Brusselmans. Die hogere energieprijzen konden vorig kwartaal niet worden doorgerekend aan klanten omdat de prijzen al eerder waren vastgelegd.

Energienorm

Deze week kondigde de federale regering de invoering aan van de energienorm. Die moet de competitiviteit van Belgische energie-intensieve bedrijven garanderen door grote prijsverschillen voor energie met de buurlanden te vermijden. De regering wil in de eerste plaats de overheidsheffingen onder controle houden. Op de recente torenhoge marktprijzen voor stroom en gas is er niet meteen een impact.

Wie alleen met andere Europese bedrijven concurreert, heeft niet meteen een competitief nadeel door de hoge marktprijzen. Die gelden ook voor de concurrenten. 'Iedereen zit in hetzelfde schuitje en zal proberen de hogere kosten door te rekenen aan de klanten', zegt Peter Claes, de directeur van Febeliec, de organisatie van grote stroom- en gasverbruikers. 'Maar bedrijven die concurreren met spelers uit regio's waar de energieprijzen lager zijn, van Rusland tot de Verenigde Staten, hebben wel een probleem. Voor een oplossing moeten we naar Europa kijken.'

Toch wijst Nyrstar erop dat er ook in Europa nog geen volledig gelijk speelveld is. 'Er is een groot verschil in de manieren waarop de indirecte kostencompensatie op CO2 plaatsvindt in de verschillende landen', zeg woordvoerster Gytha Steenvoorden.