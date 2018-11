Hoogste stuwdam ter wereld staat in Tadzjikistan

De stuwdam is een prestigeproject van president Emomali Rachmon. Hij zal naar schatting zowat 3,55 miljard euro kosten. Rachmon kwam tijdens een inhuldigingsceremonie op de startknop duwen van de waterkrachtcentrale in Rogoen.

Maar het project is omstreden. Buurlanden vrezen dat ze door de megastuwdam zelf minder water zullen krijgen. De dam ligt ook in een aardbevingsgevoelige regio, en in verschillende studies werd er gewezen op de risico's van zo'n bouwwerk in dergelijk gebied.