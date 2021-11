Hout- en textielfederatie: 'Kernuitstap is onbegrijpelijk en roekeloos'

Nu de federale regering zich over het lot van de twee jongste kerncentrales buigt, voert Fedustria de druk op. De federatie van de hout- en textielindustrie kant zich tegen de kernuitstap. 'De maakindustrie wordt de speelbal van een roekeloos energiebeleid.'

In een open brief luidt de textiel- en houtfederatie Fedustria de alarmbel over het energiebeleid in ons land. Tegen 2025 sluiten vijf van de zeven kerncentrales de deuren en in het regeerakkoord werd de deur op een kier gehouden voor de twee jongste centrales. Die sluiten, behalve als de energiebevoorrading en de betaalbaarheid in het gedrang komen.

Onze boodschap aan de Wetstraat is: zet de kernuitstap uit jullie hoofd en ga voor kernenergie. Fa Quix Directeur-generaal Fedustria

Eind deze maand komt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) met een rapport over de energiebevoorrading en de kosten. Op basis daarvan hakt de regering de knoop door. 'De politiek onderschat de ernst van de toestand, waardoor een signaal nodig is', zegt directeur-generaal Fa Quix. 'Zet de kernuitstap uit jullie hoofd en ga voor kernenergie.'

Fedustria, dat zo'n 1.700 ondernemingen vertegenwoordigt, schermt met een bevraging waaruit blijkt dat 82 procent van de bedrijfsleiders bezorgd is over de hoge en almaar stijgende energiekosten. De sectororganisatie noemt de kernuitstap in dat opzicht 'onbegrijpelijk', omdat kernenergie 'niet alleen zekerheid van stroomlevering garandeert, maar ook goedkoop en klimaatvriendelijk is'.

Met de geplande gascentrales en 'sterk verouderde en vervuilende turbojets' komt de bevoorradingszekerheid in gevaar, vreest Fedustria. De uitdijende conflicten tussen Wit-Rusland en Rusland enerzijds en Europa anderzijds, waarbij de respectievelijke presidenten Loekasjenko en Poetin dreigen de gaskraan dicht te draaien, tonen dat aan. 'Autoritaire regimes kunnen ons chanteren door de energieaanvoer in gevaar te brengen. Dat willen we toch niet', zegt Quix.

Tien jaar langer

De federatie vraagt dat minstens de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, tien jaar langer openblijven. Dat Engie die bladzijde uitdrukkelijk heeft omgeslagen, vormt voor Quix geen bezwaar. 'Mij maak je niet wijs dat Engie ze niet kan openhouden. Engie zit in een zetel en wint altijd: ofwel zijn het kerncentrales, ofwel worden het de gascentrales waarvoor het bedrijf subsidies heeft gekregen.'

Hoewel Van de Straeten zich sterk maakt dat de industrie aan boord is van de kernuitstap, weerlegt Fedustria dat. 'De minister neemt haar dromen voor werkelijkheid', zegt Quix. 'Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die baat hebben bij de kernuitstap, maar onze leden horen daar niet bij. Op het werkterrein kom ik voortdurend bedrijfsleiders tegen die het roekeloos noemen.'