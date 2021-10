INEOS investeert 2 miljard in waterstof

Het Britse chemiebedrijf INEOS plant voor 2 miljard euro investeringen in groenewaterstofprojecten. Een installatie in Antwerpen moet de eerste test worden in de opbouw naar een enorme waterstoffabriek van 1 gigawatt.

INEOS heeft een investeringsplan goedgekeurd waarmee het wil uitgroeien tot een van de grote Europese spelers in de productie van groene waterstof. Het bedrijf gaat de komende tien jaar 2 miljard euro investeren in de productie van groene waterstof, gemaakt van hernieuwbare energie. Dat kondigde topman Jim Ratcliffe zondag aan in een opiniestuk in verschillende Europese kranten, waaronder De Tijd.

Gigafabriek

INEOS heeft al drie concrete projecten op het oog voor elektrolysefabrieken, installaties die elektriciteit gebruiken om water op te splitsen in zuurstof en waterstofgas. In Antwerpen werkt INEOS samen met een consortium van bedrijven aan de bouw van zo’n elektrolyse-installatie van 5 megawatt (MW). De waterstof moet dienen om groene methanol van te maken, een bouwsteen voor allerhande chemische producten.

Op zijn Noorse site in Rafnes overweegt INEOS een volgende installatie van 20 MW te bouwen, aangedreven door groene stroom uit Noorse waterkrachtcentrales. Daarna volgt het Duitse Keulen, waar INEOS mikt op een waterstoffabriek van 100 MW, een investering van al gauw enkele honderden miljoenen euro’s. De bedoeling is om met die waterstof groene ammoniak te maken voor toepassingen in de bouw, of als duurzame scheepsbrandstof.

Met de eerste projecten bouwen we expertise op om naar een gigawaterstoffabriek te gaan. Die zou een investering vergen van 1,5 miljard à 2 miljard euro. Wouter Bleukx Hoofd waterstofontwikkeling INEOS

‘Met de projecten in Antwerpen, Rafnes en Keulen willen we stapsgewijs onze expertise opbouwen om dan ergens in Europa te kunnen gaan voor een gigawaterstoffabriek van rond 1 gigawatt’, zegt de Vlaming Wouter Bleukx. Hij leidt sinds een jaar de nieuwe bedrijfstak van INEOS die de uitbouw van waterstofprojecten moet realiseren. ‘Zo’n gigafactory zou een investering betekenen van 1,5 miljard à 2 miljard euro. We weten nog niet waar we die bouwen. We moeten kijken waar we de beste connectie kunnen maken met de productie van hernieuwbare energie. Ik verwacht pas tegen 2023 een beslissing over de locatie.’

Subsidies

Voor het waterstofproject in de Antwerpse haven, waaraan behalve Ineos ook Indaver, Engie, Fluxys, Oiltanking, Port of Antwerp en PMV meewerken, wordt begin 2022 een finale investeringsbeslissing verwacht. De toekenning van subsidies zal een doorslaggevende rol spelen voor het project, waarvoor in het verleden al investeringsbedragen van 15 tot 30 miljoen euro de ronde deden.