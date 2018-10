Iedereen kan mee investeren in grootste windmolens op zee

Bij het startschot van zijn vierde Belgische offshorewindpark kondigt de ontwikkelaar Parkwind aan dat hij burgerparticipatie mogelijk wil maken.

Zeven jaar na de vorming van het consortium Northwester 2 kan de bouw van het verst in zee gelegen windpark beginnen. De toeleveranciers, adviseurs en financiers konden vrijdag de finale versies van alle contracten van het 700 miljoen euro kostende project ondertekenen. Dankzij deze ‘financial close’ kan de bouw van het windpark volgend jaar beginnen. Tegen 2020 moet Northwester 2 klaar zijn om evenveel stroom te leveren als het verbruik van 220.000 gezinnen.

Voor Northwester 2 werd 481 miljoen euro geleend bij commerciële banken als BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC, ING en Triodos, en de Europese Investeringsbank (EIB). De rest komt van de aandeelhouders, de Belgische groep Parkwind (70 procent) en het Japanse conglomeraat Sumitomo (30 procent).

Nu Parkwind met zijn vierde Belgische park een zeer ervaren ontwikkelaar is, wordt gekeken naar burgerparticipatie als bijkomende financieringsvorm. Co-CEO François Van Leeuw ziet dat ook als een manier om het maatschappelijk draagvlak voor offshore wind te vergroten. Hij legt volgend jaar concrete plannen op tafel.

Al voor turbines op land

Burgerparticipatie in windparken bestaat al vele jaren voor turbines op land. Met het Parkwind-initiatief zou het voor het eerst ook mogelijk worden voor Belgen om mee te investeren in een portefeuille van windparken in de Noordzee.

Parkwind is in handen van het bedrijf en de familie Colruyt, met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV als minderheidsaandeelhouder.

De voor de hand liggendste vorm is via een coöperatieve vennootschap. Voor windturbines op land zijn er al tientallen dergelijke vehikels, van rasechte pioniers als Ecopower tot coöperaties gelieerd aan grote energiebedrijven als CoGreen (Electrabel) en Wind Together (EDF Luminus).

Ook de retailer Colruyt, die sinds de jaren negentig bezig is met windenergie, heeft een eigen windcoöperatie, Eoly. Mogelijk kan Parkwind daarmee samenwerken.

Wereldprimeur

Northwester 2 wordt voor Parkwind een visitekaartje en een wereldprimeur. Er komen 23 Mitsubishi Vestas-turbines van 9,5 megawatt, de grootste ter wereld die voor het eerst gebouwd worden in de Noordzee. Ter vergelijking, de turbines van het park Belwind, dat ruim een decennium ouder is, hebben maar 2,5 megawatt vermogen.

Dat visitekaartje kan Parkwind in het buitenland gebruike. Want Van Leeuw wil als pionier in ons land de opgedane kennis exporteren. ‘We hebben al concessies in Ierland en Duitsland en doen mee aan een aanbesteding in Frankrijk.’ Ook naar de VS en Azië wordt gekeken. Parkwind is geprekwalificeerd voor een aanbesteding in India.

Voor eventuele nieuwe projecten in ons land is het wachten tot de volgende regering een nieuwe aanbesteding lanceert. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) en minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) hebben wel al het voorbereidende werk in gang gezet.