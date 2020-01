Ieperse hygiënereus in Amerikaanse handen

De Amerikaanse hygiënereus Ecolab koopt zijn Ieperse sectorgenoot CID Lines. Het prijskaartje zou naar verluidt oplopen tot bijna een half miljard euro.

Het investeringsfonds IK zette zijn Belgisch portefeuillebedrijf CID Lines in de herfst te koop. Er was veel interesse voor het dossier, onder meer van meerdere industriële spelers. Uiteindelijk trok het Amerikaanse Ecolab aan het langste eind. De verkoopprijs is niet bekend, maar zou volgens onze informatie schommelen tussen 450 à 500 miljoen euro - ongeveer 15 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van het bedrijf. Na de verkoop heeft IK geen Belgische bedrijven meer in portefeuille.

Het Ieperse CID Lines is niet bekend bij het grote publiek, maar de wereldspeler van formaat maakt hygiënische producten voor de landbouw, de transportsector en de voedingsindustrie en grootkeukens. In de landbouw dienen zijn ontsmettingsmiddelen onder meer om stallen schoon te maken of melkinstallaties kiemvrij te houden. Zijn producten worden in meer dan 300.000 boerderijen in ruim 100 landen gebruikt. Het bedrijf was in 2019 goed voor een omzet van 113 miljoen euro.

Ecolab Ecolab is een Amerikaanse reus die diensten aanbiedt op gebied van water, hygiëne en energietechnologie. De klanten van de groep uit Saint-Paul (Minnesota) zijn actief in foodservice, voedselverwerking, horeca, gezondheidszorg, industrie en de olie- en gasmarkten. De multinational noteert al bijna een halve eeuw op de Newyorkse beurs (ticker: ECL) en heeft een marktkapitalisatie van bijna 55 miljard dollar (49,5 miljard euro). Ze realiseert met haar 49.000 medewerkers een omzet van 15 miljard dollar. 'Het is de AB InBev van de hygiënesector', zegt een bron. Ecolab is ook in ons land actief en heeft er vestigingen in Groot-Bijgaarden en Tessenderlo.

Jarenlang was CID Lines volledig in handen van de oprichtersfamilie Brutsaert, maar daar kwam in 2010 verandering in. Het investeringsfonds Gilde kocht toen een meerderheidsbelang. Vijf jaar later werd de Ieperse groep voor een onbekend bedrag aan de Zweeds-Britse investeerder IK (het voormalige Industri Kapital) doorverkocht. Medeoprichter Koen Brutsaert (CEO) en zijn nicht Helena (commercieel directeur) bleven aan boord. Op het eerste zicht, zullen ze op z'n minst nog tijdelijk operationeel actief blijven binnen het bedrijf.

Varkenspest

Met de steun van IK bewerkte de Ieperse groep de Chinese markt. De groei accelereerde toen de Afrikaanse varkenspest uitbrak. Door die epidemie kromp de varkenspopulatie in China - geraamd op ruim 400 miljoen stuks - in anderhalf jaar tijd met een kwart. Elke Chinese provincie werd getroffen.

Profiel CID LINES Wat: leverancier van producten voor hygiëne in landbouw- en voedingsbedrijven. Aandeelhouders: IK Investment Partners (meerderheid) en de familie Brutsaert. Omzet 2019: 113 miljoen euro. Aantal werknemers: 300 voltijdse equivalenten.

Door de epidemie zagen de Chinezen het belang in van hygiëne in de stallen, die soms te wensen overlaat. Dat legde CID Lines geen windeieren: de Chinese vraag naar zijn reinigings- en ontsmettingsmiddelen ging er maal drie.