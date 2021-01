Indaver investeert half miljard euro in Britse afvalenergiecentrale

Het Vlaamse milieutechnologiebedrijf Indaver heeft eindelijk een vergunning gekregen om een nieuwe afvalenergiecentrale te bouwen in het VK. Het investeert er ruim een half miljard euro.

De installatie komt in Rivenhall, ten noordoosten van Londen, op een site die tijdens de Tweede Wereldoorlog dienstdeed als basis voor de Britse en Amerikaanse luchtmacht.

In de installatie zal Indaver jaarlijks 595.000 ton niet-recycleerbaar afval verwerken en verbranden. De opgewekte energie zal voldoende zijn om ongeveer 60.000 gezinnen te bevoorraden. Indaver biedt daarmee een lokale oplossing voor een berg huishoudelijk en bedrijfsafval die nu gestort of uitgevoerd wordt voor verbranding in het buitenland.

‘Dit project past perfect in de strategie van het Verenigd Koninkrijk op het vlak van hernieuwbare energie en draagt bij tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen’, zegt Paul De Bruycker, de topman van Indaver.

Indaver verwacht nog dit jaar te beginnen met de bouwwerken. Als alles vlot verloopt, zal de fabriek in 2025 opstarten.

Nog meer in de pijplijn

Indaver heeft nog enkele gelijkaardige projecten in de pijplijn. In het Schotse Aberdeen moet een afvalverbrandingsinstallatie begin 2022 operationeel zijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het wachten op een definitieve vergunning. Dat is ook het geval in Cork, een Ierse havenstad. In Ierland, ten noorden van Dublin, verwerkt Indaver nu al 240 000 ton niet-recycleerbare afvalstoffen.

‘Indaver gaat voor de projecten uit van een financiering via de eigen balans. Dat wordt in samenwerking met Katoen natie uitgewerkt’, klinkt het. Katoen Natie is sinds 2015 eigenaar van Indaver. Onlangs raakte nog bekend dat de groep van Fernand Huts de kapitaalbuffer van Indaver met 50 miljoen euro heeft versterkt.

Hout en pmd

Ook in ons land werkt Indaver aan groei. In Doel bouwt het samen met partner Suez een verbrandingsinstallatie voor houtafval, en in Willebroek is een nieuwe fabriek voor het sorteren van de plastics uit de uitgebreide pmd-zak.