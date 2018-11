Indaver steekt plas over met investeringsplan van 1 miljard

Terwijl heel wat bedrijven angstig kijken naar de gevolgen van de brexit timmert de afvalverwerker Indaver aan een ambitieus investeringsprogramma in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vier dossiers zijn goed voor ruim een miljard euro aan investeringen.

Tien jaar geleden legde het toenmalige overheidsbedrijf Indaver de eerste steen van een afvalverwerkingsinstallatie in het Ierse graafschap Meath in de buurt van Dublin. Dat was de eerste stap om de Vlaamse voorsprong in afvalbeheer in het buitenland te vermarkten. Nu liggen op het Mechelse hoofdkantoor van Indaver vier plannen op tafel voor fabrieken in Ierland, Noord-Ierland en Groot-Brittannië. De zogenaamde waste-to-energy-plants verbranden afval en zetten het om in energie.

Schermvullende weergave Paul De Bruycker, de ceo van Indaver. ©DRIES LUYTEN

Het Belgische bedrijf wil er het afval lokaal verbranden in plaats van het te storten of grote hoeveelheden afval te exporteren. De vier projecten zijn samen goed voor ruim een miljard euro aan investeringen. ‘Het gaat om een enorm bedrag’, geeft de Indaver-CEO Paul De Bruycker toe. ‘Maar we hebben een sterke groep achter ons staan.’ Hij verwijst naar de logistieke groep Katoen Natie, in handen van de familie van Fernand Huts. Die kreeg de sleutels van het bedrijf drie jaar geleden onverwacht in handen nadat de vorige eigenaar, het Nederlandse energiebedrijf Delta, zijn kroonjuwelen moest verkopen om te overleven.

Katoen Natie moet zijn portefeuille nog niet meteen opentrekken voor de projecten op de Britse eilanden. De juridische procedures lopen nog en het is onzeker of en wanneer de vergunningen worden afgeleverd. Indaver is op sommige dossiers al jaren aan het werken en er is, net als bij ons bij grote projecten, heel wat tegenstand van actiegroepen van buurtbewoners.

Gevangeniseiland

Het meest zenuwslopende project is dat van Ringaskiddy. In de Ierse havenstad Cork werden al in 2001 de eerste stappen gezet om een vergunning te krijgen voor de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie die 240.000 ton huishoudelijk en 24.000 ton gevaarlijk afval kan verwerken. Het project van 160 miljoen euro verzandde echter in ellenlange procedures. De Ierse overheidscommissie An Bórd Pleanála heeft het dossier liefst twaalf keer uitgesteld om telkens nieuwe elementen mee te nemen in de afweging.

Het meest opmerkelijke was de plotse bezorgdheid over de impact op het vlakbijgelegen historische gevangeniseiland Spike Island. Toen een organisatie dit ‘Ierse Alcatraz’ onverwacht kroonde tot Europese toeristische attractie van 2017 werd een verbrandingsoven in de buurt een hinderpaal voor het ontluikende toerisme.

Na 17 jaar wroeten trok Indaver uiteindelijk toch aan het langste eind en midden dit jaar konden de champagneflessen knallen in Mechelen. Maar ondanks de vergunning kan de spade nog niet in de grond. Tegenstanders staken opnieuw stokken in de wielen. ‘Er is nog een laatste herevaluatie aangevraagd, maar ik heb er alle vertrouwen in’, zegt De Bruycker. ‘We zijn al gestart met het uitsturen van offertes naar leveranciers.’ Als alles goed gaat, kan de bouw begin 2020 van start gaan.

Noord-Ierland

Iets verder op het Ierse eiland, in Noord-Ierland, zijn er compleet andere juridische perikelen. Het Becon-consortium, het vehikel waarmee Indaver samenwerkt met lokale gemeentelijke afvalophalers, kreeg er een vergunning voor de bouw van een afvalverwerker in de buurt van Belfast, een project met een prijskaartje van 240 miljoen pond (273 miljoen euro) waar 300.000 ton afval per jaar kan worden omgezet in energie.

Indaver Indaver specialiseert zich in de verwerking van huishoudelijk en gevaarlijk afval. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Mechelen en grote installaties in Doel en Stabroek. Het beheert 5 miljoen ton afval per jaar in België. De groep, met filialen in 8 Europese landen, telt 1.662 werknemers en is goed voor 116 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) en 542 miljoen euro omzet. De eigenaar is Katoen Natie van de familie Huts.

Maar het project werd getroffen door de politieke impasse in Noord-Ierland, dat nu al bijna twee jaar zonder regering zit. Een rechter schorste de vergunning omdat ze toegekend was door een secretaris-generaal in plaats van een minister. De uitspraak van de rechter betekent dat de administratie wordt lamgelegd en dat de regio onbestuurbaar wordt. Daarom wordt in Londen gewerkt aan een reparatiewetgeving om ervoor te zorgen dat de Noord-Ierse administratie sommige belangrijke beslissingen kan nemen. ‘Als die wet er komt, zullen we zien of de vergunning bevestigd wordt’, zegt De Bruycker.

De CEO tekende deze week een akkoord met een lokale industriële groep om een afval-naar-energiecentrale te bouwen ten noordoosten van Londen. Een project dat dubbel zo groot is als dat in Noord-Ierland: 600.000 ton afval per jaar en een investeringsbedrag van zo’n 400 miljoen pond (450 miljoen euro). Het project komt op het voormalige vliegveld van Rivenhall in Essex, dat in de Tweede Wereldoorlog intensief gebruikt werd door de geallieerden als vertrekbasis voor bommenwerpers.

‘Het project staat al lang op onze radar en we helpen de initiatiefnemers om de plannen aan te passen’, vertelt de Indaver-CEO. Eerdere voorstellen werden afgewezen door bezwaren over de hoogte van de schouw en de uitstoot. Eind volgend jaar zou duidelijk moeten zijn of een verbeterd design aanvaard wordt. Dan zal Indaver het project overnemen en bouwen.

Over de vierde installatie over het kanaal, elders in het Verenigd Koninkrijk, houdt De Bruycker de lippen op elkaar. Het zit wel, net als de andere, in een vergevorderd stadium. 2019 wordt een cruciaal jaar voor de afvalgroep. ‘We zitten met al onze projecten in de laatste fase. Volgend jaar zouden we van alle projecten moeten weten of ze kunnen doorgaan of niet’, verwacht de Bruycker.

Zal Indaver ze dan allemaal kunnen bouwen als ze groen licht krijgen? Daar wil hij nog niet op vooruitlopen. ‘Het zijn allemaal goede projecten die een oplossing bieden voor een afvalprobleem in een specifieke regio. En voor goede projecten is altijd geld te vinden.’