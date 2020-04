Industrie vraagt drie kerncentrales open te houden

Grote industriële bedrijven betalen in België 8 tot 29 procent meer voor hun elektriciteit dan in de buurlanden.

De industriebedrijven in België kampen met een energiehandicap. Ze vragen de kerncentrales langer open te houden zodat elektriciteit niet nog duurder wordt dan in onze buurlanden.

De Belgische federatie van industriële grootverbruikers Febeliec is er niet over te spreken dat premier Sophie Wilmès (MR) een beslissing over de kerncentrales voor zich uitschuift. De grote verbruikers vrezen dat onzekerheid over de bevoorradingszekerheid de elektriciteitsprijs weer omhoog jaagt. Ze vragen snel te beslissen over een levensduurverlenging van twee, liefst drie kerncentrales.

Om na de coronacrisis de industrie te herlanceren is een competitief bedrijfsklimaat nodig, benadrukt Febeliec-topman Peter Claes. 'Competitieve elektriciteitskosten zijn cruciaal om te zorgen dat bedrijven hier geen concurrentienadeel ondervinden tegenover de buurlanden. Het is heel onwaarschijnlijk dat het subsidiemechanisme om nieuwe gascentrales te bouwen op tijd rond raakt. Daarom vragen we snel een beslissing over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 met twintig jaar en Tihange 1 met tien jaar, zodat er zekerheid en stabiliteit komt in de markt.'

Andere prioriteiten

Volgens de bestaande wetgeving moeten de zeven Belgische kerncentrales tegen eind 2025 dicht, maar uitbater Engie Electrabel stuurde onlangs een brief naar premier Wilmès met de vraag nog dit jaar te beslissen over de levensduurverlenging van twee kerncentrales. Wilmès die volop met de bestrijding van de coronacrisis bezig is, liet verstaan dat de kwestie niet aan de orde is.

Mijn haren gaan overeind staan als ik hoor dat de beslissing over de kerncentrales vooruit wordt geschoven. Wij hebben dringen nood aan duidelijkheid. Luc Leunis uitvoerend vicevoorzitter Vynova

'Mijn haren gaan overeind staan als ik dat hoor', zegt Luc Leunis, uitvoerend vicevoorzitter bij de chemiegroep Vynova, met een grote elektrolysefabriek in Tessenderlo. 'We hebben dringen nood aan duidelijkheid over een verlenging van de nucleaire productie. Het laatste jaar is ons concurrentienadeel wat verminderd door de betere beschikbaarheid van de kerncentrales, maar de elektriciteitskosten liggen in België nog altijd hoger dan in de buurlanden. Als een megawattuur hier 1 euro duurder is, is dat voor ons een handicap van 1 miljoen euro per jaar.'

Kostenhandicap

Uit een studie van consultant Deloitte in opdracht van Febeliec blijkt dat grote industriële verbruikers in België nog altijd 8 tot 29 procent meer betalen voor hun elektriciteit dan bedrijven in de buurlanden. De kloof is tegenover 2018 wel afgenomen. Door de betere beschikbaarheid van de kerncentrales ligt de elektriciteitsprijs zelfs nu in de buurt van die in de buurlanden. Maar de taksen en netkosten liggen hoger dan bij de buren en dus blijven grote stroomverbruikers in België met een concurrentienadeel kampen.