Ineos koopt windenergie uit Belgische Noordzee

Uit onderzoek van De Tijd vorige zomer bleek dat van de drie jongste Belgische windparken al meer dan een derde van de stroomproductie was gereserveerd door grote industriële afnemers. Voor het energiebedrijf Eneco, dat aandeelhouder is in de windparken Norther en Seamade, is het stroomafnamecontract met Ineos het grootste tot nu toe in België.