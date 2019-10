Investeringsbank stelt beslissing over herziening energiesteun uit

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat pas binnen een maand beslissen of ze nog geld moet steken in olie- en gasprojecten. Het Belgische gasnetbedrijf Fluxys maakte in het verleden gebruik van EIB-fondsen.

De Europese klimaatambities staan voor een belangrijke test. De top van de Europese Investeringsbank (EIB) moet zich buigen over de vraag of ze na 2020 nog mag investeren in olie-, kolen- en gasprojecten.

De EIB is de grootste publieke kredietverschaffer ter wereld en verleent ieder jaar 60 tot 80 miljard euro financiering aan Europese infrastructuurprojecten. Het zou dan ook een belangrijk signaal zijn als fossiele brandstoffen daarvoor niet meer in aanmerking komen.

Een ontwerptekst die in juni vrijgegeven werd, oogstte lof van talloze milieu- en klimaatorganisaties omdat daarin was opgenomen dat de EIB na volgend jaar geen nieuwe financiering meer zou toekennen aan projecten met fossiele energiebronnen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Maar verschillende Europese landen zouden intussen achter de schermen nog pogingen ondernemen om die ambities wat af te zwakken. Zo zouden bepaalde gasprojecten nog gefinancierd moeten kunnen worden om zo de omslag te maken weg van kolen en kernenergie, of om de energiebevoorrading niet in het gedrang te brengen.

Fluxys

De EIB verschafte vorig jaar 2 miljard euro leningen aan projecten met fossiele brandstoffen en 13,4 miljard euro sinds 2013. Onder meer het Belgische gasnetbedrijf Fluxys maakte in het verleden gebruik van die middelen voor investeringen in België en elders in Europa.