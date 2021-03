Investeringsreus Blackstone neemt milieuparel Desotec over

Vorige week bleek dat er na een eerste schifting een vijftal partijen in de race bleven. Bij die partijen zaten onder meer Blackstone - de hoofdaandeelhouder van de Onderneming van het jaar Stow - en de Franse investeringsfondsen Astorg, Eurazeo en PAI (de eigenaar van A.S. Adventure). Blackstone heeft zijn concurrenten in snelheid genomen door een niet te weigeren bod op tafel te leggen ('pre-empten' in het vakjargon).