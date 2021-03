Investeringsreuzen strijden voor West-Vlaamse milieuparel

EQT bezit meer dan 90 procent van Desotec. De rest is in handen van het management onder leiding van CEO Mario Hertegonne.

Een vijftal investeringsfondsen strijden voor het milieutechnologiebedrijf Desotec. Een van hen is 's werelds grootste private-equityspeler Blackstone, vernam De Tijd van meerdere bronnen. Filip Balcaen, die een duo vormde met de financiële reus KKR, grijpt voor de tweede keer naast de begeerde prooi.

EQT, het investeringsvehikel van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, werkt sinds eind vorig jaar aan de verkoop van zijn meerderheidsbelang in Desotec.

Het dossier van het snelgroeiende milieutechnologiebedrijf heeft 's werelds grootste investeringsfondsen aangetrokken. Na een eerste schifting blijven er een vijftal over, aldus meerdere bronnen. Bij die partijen zitten onder meer Blackstone - hoofdaandeelhouder van de Onderneming van het jaar Stow - en de Franse investeringsfondsen Astorg, Eurazeo en PAI (eigenaar van A.S. Adventure). Die krijgen nu - behalve indien een onder hen een vroegtijdig en niet te weigeren bod op tafel legt ('pre-empten' in het vakjargon) - enkele weken om een bindend overnamevoorstel in te dienen.

De lijst van de niet-geselecteerde kandidaten oogt even indrukwekkend als die van de partijen die wel weerhouden zijn. De investeringsfondsen CVC, Warburg Pincus en Permira moeten de duimen leggen, net als Filip Balcaen, die in zee was gegaan met de investeringsreus KKR. De Vlaamse investeerder-ondernemer grijpt zo - behalve in het onwaarschijnlijke geval dat hij met een andere partij in zee gaat - voor de tweede keer naast Desotec. Midden 2017 kaapte EQT de West-Vlaamse milieuparel weg voor zijn neus.

Toen de Wallenbergs Desotec in 2017 via EQT overnamen, waardeerden ze het West-Vlaamse bedrijf op 250 à 350 miljoen euro. Nu is er sprake van minimaal 700 à 750 miljoen euro om tot de tweede ronde door te stoten.

Toen de Wallenbergs via het zevende EQT-fonds in Desotec stapten, waardeerden ze het bedrijf op 250 à 350 miljoen euro. Nu is er sprake van een bod van minimaal 700 à 750 miljoen om tot de tweede ronde door te stoten.

Filtersystemen

Desotec is gespecialiseerd in filtersystemen met actieve kool als basisingrediënt. Die actieve kool werkt als een moleculaire spons die verontreinigende moleculen capteert uit (afval)water, vervuilde bodems en gas. De klanten van het bedrijf - een waaier van industriële bedrijven - huren Desotecs filterinstallaties, die mobiel en verplaatsbaar zijn. Als de actieve kool na verloop van tijd verzadigd is, recycleert het bedrijf die in zijn pyroliseovens.

Het jaar voor de instap van EQT was Desotec goed voor een omzet van 50 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 20 miljoen euro. In 2020 zou de omzet gestegen zijn naar ongeveer 84 miljoen en de ebitda naar een kleine 30 miljoen euro. Die groei gebeurde volledig op eigen kracht, zonder overnames.

Zijn niet weerhouden voor de tweede biedronde: de financiële groepen CVC, Warburg Pincus, Permira en Filip Balcaen, die in zee was gegaan met de investeringsreus KKR.

Het Scandinavische investeringsfonds bezit sinds de overname meer dan 90 procent van de aandelen van het milieutechnologiebedrijf uit Roeselare. De rest is in handen van het management onder leiding van CEO Mario Hertegonne.

Ook de families Donck en Desimpel zijn via hun vehikel 3D betrokken als co-investeerder, al is het niet duidelijk of dat rechtstreeks of onrechtstreeks is. Frank Donck (bestuurder bij onder meer KBC, Barco en Elia) is voorzitter van Desotec. Alain Bostoen, de CEO van het chemiebedrijf Christeyns en een medebestuurder van Donck bij KBC, is onafhankelijk bestuurder.