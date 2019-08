Invloedrijke miljardair David Koch overleden

De Amerikaanse industrieel David Koch is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij werd altijd in een adem genoemd met zijn oudere broer Charles, die het nieuws bevestigt. De broers waren decennialang invloedrijke geldschieters van rechtse Amerikaanse politici.

Hun fortuin vergaarden de twee in het van hun vader geërfde conglomeraat Koch Industries. Ze bezitten elk 42 procent. Volgens het zakenblad Forbes bedraagt het vermogen van David Koch ruim 42 miljard dollar, waarmee hij een van de rijkste mensen ter wereld was. Hij legde vorig jaar zijn werk bij de familiale groep neer om gezondheidsredenen. Zijn broer Charles (83) is de voorzitter-CEO.

Voor de controle over het familiebedrijf moesten de broers wel een zware emotionele prijs betalen. David en Charles vochten tussen 1980 en 2000 een bittere juridische strijd uit met twee andere, minder bekende broers, waaronder de tweelingbroer van David. De tweeling verzoende zich pas in 2001 opnieuw.

Wichita

Hoewel David Koch zelf een New Yorker was en bekend stond als de rijkste man van Manhattan ligt het epicentrum van het familiale imperium nog steeds in de stad Wichita in Kansas. Koch Industries is vooral actief in de oliebranche en alles wat daarmee te maken heeft: raffinage, olieleidingen, chemie, meststoffen, maar ook elektrische componenten. Het conglomeraat is goed voor ruim 110 miljard dollar omzet en stelt meer dan 100.000 mensen tewerk.

Schermvullende weergave Charles Koch, de broer van David en voorzitter-CEO Van Koch Industries ©The Washington Post/Getty Images

Meer nog dan voor hun economische prestaties, zijn de Koch-broers een begrip door hun grote politieke impact. Ze stonden bekend als rechtse haviken en klimaatsceptici en waren een van de belangrijkste donoren van conservatieve politici. Vrijwel altijd kregen politici van de rechtse vleugel van de Republikeinse Partij donaties.

Trump

De Kochs steunden de huidige president, Donald Trump, echter niet in zijn campagne van 2016. Ze zijn het oneens met zijn protectionistisch handelsbeleid en zijn standpunten over migratie. Vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo mochten wel op hun financiële steun rekenen.

Vorig jaar stopte hun conservatieve lobbygroep 'Americans for Prosperity' (AFP) in een reactie op het beleid van Trump miljoenen in een campagne die vrije handel promootte. De Kochs verloren echter nooit hun eigenbelang uit het oog. Zo gaf het duo eveneens grote bedragen uit om te lobbyen voor de grote belastingverlagingen die door de regering-Trump in 2017 werden ingesteld.

Lokaal netwerk

Hun politieke invloed is op lokaal niveau verankerd. Hun netwerk wordt ook 'Kochtopus' genoemd en bestaat uit een myriade van politieke comités die zwaar wegen bij verkiezingen. Door achterpoortjes in de Amerikaanse wetgeving konden de Kochs massaal en haast ongelimiteerd 'hun' kandidaten financieel steunen.

In het tijdperk-Obama steunden ze actief de Tea Party, de radicaal-rechtse vleugel van de Republikeinen, in hun strijd tegen die Democratische Amerikaanse president.

David Koch deed in 1980 een gooi naar het Witte Huis. Hij was de running mate van Ed Clark voor de Libertaire Partij.

David Koch, die zichzelf een 'sociale liberaal' noemde, deed in 1980 zelf een gooi naar het Witte Huis. Hij was de running mate van Ed Clark voor de Libertaire Partij. Het libertarisme pleit voor zowel grote persoonlijke als grote economische vrijheid. Hun poging mislukte compleet. Sinds dat fiasco beïnvloeden de broers-Koch het politieke debat via de methode die ze als geen ander beheersen: niet via Washington, maar van onderuit.

Kankeronderzoek