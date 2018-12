Isolatiekoning gaat nieuw Oostends afvalproject van Luc Desender leiden

Vijf jaar nadat de Oostendse groenestroomproducent Electrawinds in de problemen is gekomen, staat de oprichter Luc Desender klaar voor een comeback. Niet met windturbines dit keer, maar een nieuwe technologie om afval te sorteren en recycleren.

Een jaar geleden lekten de eerste plannen voor het nieuwe bedrijf, Renasci, uit. De technologie zou het eerst getest worden in een nieuwe fabriek in Oostende, nadien zouden andere locaties volgen. Maar het vinden van de nodige financiering bleek een moeilijke hindernis.

Vermeersch

Nu is de zaak zo goed als rond, valt te horen in kringen rond Renasci. Onlangs kwam de Roeselaarse ondernemer Carlo Vermeersch als aandeelhouder en bestuurder aan boord. Hij zal de dagelijkse leiding in handen nemen. Desender zelf krijgt een meer technische rol.