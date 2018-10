Jan De Nul valt DEME-contract voor stopcontact op zee aan

Baggergroep Jan De Nul betwist het contract dat stroomnetbeheerder Elia toewees voor het stopcontact op zee, de infrastructuur die nodig is om de stroom uit de toekomstige zeewindparken aan land te brengen.

De twee Belgische baggeraars, Jan De Nul en DEME (groep CFE ), vechten wereldwijd om het binnenhalen van contracten. In ons land leverden ze vorig jaar een hevige strijd om het binnenhalen van het prestigieuze Elia-contract voor de zeekabels die het stopcontact op zee verbinden met het stroomnetwerk op land. DEME werd uitverkoren voor dit contract van 130 miljoen euro, maar Jan De Nul legt zich niet bij de beslissing neer.

De Aalstse baggergroep van de familie De Nul verkreeg voor de Brusselse rechtbank van Koophandel dat het contract tussen Elia en DEME wordt vrijgegeven. Jan De Nul wil die informatie gebruiken in zijn strijd om de toewijzing van het contract te vernietigen.

De argumentatie van De Nul draait om de dikte van de kabels. DEME zou veel dunnere kabels hebben aangeboden dan Jan De Nul, waardoor diens offerte goedkoper was. Voor de techneuten: 1.600 tot 1.800 vierkante millimeter doorsnede voor DEME tegenover 2.000 vierkante millimeter voor Jan De Nul. Volgens die laatste partij dreigen de dunne kabels in sommige gevallen veel te veel op te warmen, tot boven de 90 graden. En Elia had in zijn aanbesteding opgedragen dat de temperatuur nooit boven die grens mocht uitstijgen.

De rechtbank zal na de ontvangt van nieuwe elementen van Jan De Nul en een reactie van Elia zich volgend jaar opnieuw over de zaak buigen.

Offshore wind niet in gevaar

De juridische onzekerheid over het kabelcontract is de zoveelste moeilijk episode in de uitbouw van de windparken voor de Belgische Noordzee. Maar stroomnetbeheerder Elia verwacht dat deze juridische procedure geen effect zal hebben op de bouw van het stopcontact op zee, en dus ook niet op de bouw van de drie zeewindparken (Seastar, Mermaid en NorthWester 2).

De redenering is dat de juridische procedures nog een tijd zullen duren en dat de kabels tegen die tijd al gelegd zullen zijn. Als Elia alsnog ongelijk krijgt, zal er dus eerder een boete volgen dan een stopzetting van de bouwwerken.

De bouw van de fundering van het stopcontact op zee, dat officieel MOG (modular offshore grid) heet, is momenteel bezig en in een Griekse fabriek wordt de kabel geproduceerd. Volgend jaar zal de kabel aangelegd worden. Het project moet in het derde kwartaal van volgend jaar opgeleverd zijn.

Vorige week kregen de windparkontwikkelaars nog goed nieuws te horen. De Europese Commissie keurde het nieuwe, verlaagde, steunmechanisme voor de nog te bouwen windparken goed. Die goedkeuring was een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkelaars om definitieve contracten te sluiten en de financiering met de banken af te ronden.