Janssen begint met boringen naar aardwarmte

Janssen Pharmaceutica is begonnen met boorwerken om zijn gebouwen in Beerse te verwarmen met water uit de ondergrond. Het geothermieproject liep twee jaar vertraging op, maar lijkt nu op koers.

Op de bedrijfsterreinen van Janssen Pharmaceutica in Beerse zijn de werkzaamheden begonnen om de komende zes maanden twee schachten van 2,4 kilometer diep te boren. Het farmabedrijf wil uit de diepe ondergrond warm water halen om zijn gebouwen te verwarmen.

Janssen, bekend van medicijnen als Daktarin en Imodium, heeft in Beerse twee farmafabrieken waar de onderzoeksactiviteiten voor nieuwe geneesmiddelen zijn gehuisvest. Er werken zo’n 4.000 mensen. Het farmabedrijf legt op de site een warmtenet aan met 3,7 kilometer buizen om de gebouwen te verwarmen.

Obstakels

De warmte moet uit water uit de diepe ondergrond komen. Eens opgepompt heeft het grondwater een temperatuur van 85 °C en wordt de warmte via een warmtewisselaar overgebracht op het gesloten circuit van het warmtenet. Het afgekoelde water wordt via een tweede pijp weer in de ondergrond geïnjecteerd, waar het vanzelf weer op temperatuur komt.