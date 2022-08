'Je kan niet zomaar zeggen: nu betalen we minder voor ons gas'...

De federale regering drukt door in haar ambitie de exploderende energieprijzen een halt toe te roepen. Lukt een prijsplafond niet op Europese schaal, dan moet er desnoods een limiet komen op de Belgische consumentenfactuur. Experts waarschuwen dat prijsplafonds geen zaligmakende oplossing zijn.

Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen oogstte maandag bijval in de Wetstraat met haar aankondiging werk te willen maken van een noodingreep in de elektriciteitsmarkt. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) pleiten al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari voor de invoering van een Europees prijsplafond voor gas. Ze wilden zo de ‘irrationele’ stijgingen van zowel de gas- als de elektriciteitsprijzen een halt toeroepen

Aanvankelijk kregen ze weinig gehoor, maar sindsdien zijn de gasprijzen nog eens verdubbeld met in het zog ook record na record op de elektriciteitsmarkt. Zelfs in de Duitse regering, aanvankelijk een felle tegenstander, opperen de groenen nu dat een prijsplafond misschien toch noodzakelijk is.

Wat is er aan de hand? Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) voeren hun Europees offensief op om een prijsplafond voor gas in te voeren. Waarom? De torenhoge energieprijzen zijn niet meer rationeel, luidt de analyse. Een prijsplafond voor gas kan de rust in de markt doen terugkeren en ook de stroomprijzen drukken. Hoe haalbaar is dat? There's no such thing as a free lunch. Met een prijsplafond riskeert Europa niet meer voldoende aardgas naar hier te kunnen halen.

Volgende week vrijdag staat een bijzondere Europese Raad gepland waar de ministers van Energie zich buigen over een prijsplafond en mogelijk verregaande ingrepen in hoe de energiemarkt werkt. Tijdens een bezoek aan Noorwegen, de belangrijkste gasleverancier van ons land, drong De Croo maandag ook daar aan op een Europees prijsplafond voor aardgas.

‘Ook de Noren hebben er geen belang bij als Europa recht de afgrond inrijdt’, zei De Croo. In zijn speech had hij het over ‘prijzen op steroïden’ en ‘marktspeculatie’ die niet meer te verantwoorden is met de goed gevulde Europese gasvoorraden. ‘Ik denk echt dat we moeten interveniëren, want de kosten van de onzekerheid worden onhoudbaar.’

Als wij minder betalen voor gas dan in Zuid-Azië, dan gaan de tankers die we broodnodig hebben simpelweg naar daar. Dieter Jong Energiespecialist Eiya Consult

België ijvert ervoor in te grijpen op de Europese groothandelsmarkt voor gas. Op de Nederlandse gasbeurs TTF, die als referentie geldt, zouden transacties boven een bepaalde prijsdrempel onmogelijk worden gemaakt. De regering hoopt zo ook de elektriciteitsprijzen te temperen. Goedkoper gas doet de kostprijs van gasgestookte elektriciteitscentrales dalen, terwijl gascentrales meestal de stroomprijzen bepalen voor de hele markt.

Bevoorradingszekerheid

Maar energie-experts waarschuwen in koor dat ingrijpen in de groothandelsprijzen vergaande consequenties kan hebben voor de bevoorradingszekerheid. ‘Als consument kan Europa niet zomaar zeggen: ‘wij betalen vanaf nu minder’’, zegt Dieter Jong, tradingspecialist bij Eiya Consult en verkoopverantwoordelijke bij Re.alto. ‘Producenten gaan hun gas dan gewoon elders verkopen. Als Europa nog maximaal 150 euro per megawattuur wil betalen, en Japan biedt 151 euro, dan gaan de lng-tankers met vloeibaar aardgas naar Zuid-Azië. We krijgen dan in Europa deze winter niets meer binnen, terwijl we zowat elke beschikbare lng-tanker in de wereld nodig hebben om het wegvallen van Russisch gas op te vangen. Dat lukt niet als je plots minder gaat betalen. We hebben weinig onderhandelingsmacht om producerende landen onze wil op te leggen.’

Ook Bram Claeys, energie-adviseur bij de Europese denktank RAP, vreest dat een prijsplafond op de gasmarkt tot tekorten kan leiden. ‘Het is een groot vraagteken hoe de overheid dan het gas gaat verdelen als de vraag groter is dan het aanbod’, zegt hij. ‘De prijzen zijn nooit gezien, maar dat is niet omdat de markt kapot is. Ze reflecteren de vrees voor schaarste deze winter.’

Van der Straeten op haar beurt maakt zich sterk dat er wel ruimte is om de gasprijzen te plafonneren, zonder dat daardoor alle lng-tankers Europa links laten liggen. ‘Op sommige momenten betalen we hier in Europa het dubbele van wat ze in Azië voor gas neertellen’, klinkt het op haar kabinet. ‘Met prijzen van 300 tot soms zelfs 400 euro per megawattuur betaalt Europa prijzen die hoger liggen dan waar ook in de wereld. Je hebt dus marge om een prijsplafond in te voeren. De energieprijzen die we nu zien, zijn voor bedrijven en gezinnen simpelweg onhoudbaar.’

Elektriciteitsprijzen inperken

Door een rem te zetten op de gasprijzen hoopt de federale regering ook de snel stijgende elektriciteitsprijzen een halt toe te roepen. Op de groothandelsmarkt voor stroom wordt de prijs elk moment bepaald door een rangschikking van elektriciteitscentrales van goedkoop naar duur. De laatste productie-eenheid die nodig is om op dat moment aan de vraag te voldoen, bepaalt de prijs voor de hele markt. Omdat meestal een gasgestookte elektriciteitscentrale de prijs zet, zijn in het zog van het dure gas ook de stroomprijzen in een jaar tijd vertienvoudigd.

Technologieën met lagere productiekosten, zoals kernenergie, hernieuwbare energie en waterkrachtcentrales, konden daardoor hun winstmarges fors opdrijven. Van der Straeten wil die overwinsten aanpakken en ijvert er in Europa voor de prijsvorming op de elektriciteits- en de gasmarkt van elkaar los te koppelen, omdat de verkoopprijzen niet meer in verhouding staan tot de productiekosten.

De prijzen nu zijn nooit gezien, maar niet omdat de markt kapot is. Ze reflecteren de vrees voor schaarste deze winter. Bram Claeys Enegiespecialist RAP

Ook de invoering van een Europees prijsplafond voor gas past in dat plaatje. Indirect zou het de stroomfactuur van een gemiddeld gezin in België met 770 euro verlagen, rekende Van der Straeten zondag voor bij 'VTM Nieuws'. Ze verwees daarmee naar het Spaanse voorbeeld. De Spaanse regering voerde halverwege juni een prijsplafond in op de elektriciteitsmarkt. Spanjaarden betalen daardoor ongeveer 180 euro per megawattuur, terwijl dat in België zo'n 400 euro is. Een verschil dus van 220 euro per megawattuur.

Maar het prijsplafond in Spanje is een zeer specifiek scenario, dat niet zomaar in België gekopieerd kan worden en dat ook een kostenplaatje met zich meebrengt. Voor elektriciteitsproducenten werd een plafond ingevoerd, maar gascentrales, die met hogere kosten zitten, krijgen een compensatie om het nodige gas te kunnen blijven aankopen. De kosten daarvan, voor Portugal en Spanje samen op 8,4 miljard euro geschat, worden doorgerekend op de stroomfactuur aan de consument.

Energiespecialisten van het Europese onderzoekscentrum CEPR becijferden dat door die extra taks van 109 euro per megawattuur de nettowinst voor de consument smolt tot 46 euro per megawattuur. Bovendien leidde de maatregel tot perverse effecten. In tegenstelling tot andere Europese landen, waar door de hoge gasprijzen volop bespaard wordt, verbruikte Spanje in juli 12 procent meer gas. Aangedreven door de artificieel lagere prijzen draaiden gascentrales er op volle toeren.

‘In Spanje betalen de producenten van hernieuwbare energie, kerncentrales en waterkracht het gelag’, zegt Jong. ‘Zij krijgen nog maar 180 euro per megawattuur, tegenover de 700 euro die ze anders hadden gehad. De gascentrales krijgen wel nog een compensatie om gas te kopen, maar de kosten daarvan worden doorgerekend aan alle energiegebruikers.’

Jong waarschuwt dat België niet zomaar op eigen houtje het Spaanse systeem kan overnemen. De afhankelijkheid van gas hier is groter, met gascentrales die bij momenten de helft van alle stroom leveren, tegenover 30 procent in Spanje.

België is ook niet zoals het Iberische schiereiland grotendeels afgesloten van de rest van Europa. ‘Doordat je gascentrales goedkoop maakt, begint Spanje als een gek stroom te exporteren naar het buurland Frankrijk’, zegt Jong. ‘In Spanje valt dat mee met een maximale exportcapaciteit van 2 gigawatt op een totaal vermogen van 40 gigawatt. In België zit je aan 5 à 6 gigawatt exportcapaciteit op een totale markt van 13 gigawatt. Als we dat hier doen, gaan we massaal stroom naar het buitenland pompen en maken we vooral de Nederlanders en de Fransen blij.’

Claeys waarschuwt ook dat het bedrag dat in Spanje op de elektriciteitsconsument of de belastingbetaler moet worden verhaald enorm kan oplopen. ‘Het probleem is bovendien dat je gas artificieel goedkoper maakt, waardoor propere stroomproductie uit de markt wordt gedreven, en je veel meer gas begint te gebruiken om elektriciteit op te wekken.’

Hij ijvert voor een tijdelijk en beperkt prijsplafond, dat gascentrales niet bevoordeelt. ‘Het is een terechte vrees dat deze prijzen niet houdbaar zijn op lange termijn. Je hebt dus een soort drukventiel nodig om als de prijzen echt te hoog gaan in te grijpen. Maar zo’n mechanisme moet dan liefst dicht aansluiten bij de bestaande marktwerking en niet alles radicaal omgooien. Onderschat ook niet hoelang het duurt om die zaken in te voeren. Ik denk dat het te laat is om zo’n ingrijpend mechanisme nog voor deze winter ingevoerd te krijgen. Als je de hele marktwerking wil omgooien, spreek je van een proces dat jaren duurt.’

Belgische prijsbevriezing

Met alle bijwerkingen die een prijsplafond met zich meebrengt, is het maar de vraag of de federale regering voldoende medestanders vindt op het Europese toneel. De Croo en Van der Straeten hebben daarom een plan B klaar en gaven dit weekend aan dat België desnoods maar zelf prijsbeperkingen moet invoeren als op Europees niveau niet snel overeenstemming wordt gevonden.

Anders dan de groothandelsprijzen die in Europa worden geviseerd, zou België de retailprijzen voor consumenten kunnen inperken. In 2012 blokkeerde toenmalig minister van Economie Johan Vande Lanotte (Vooruit) in de regering-Di Rupo al eens de energieprijzen om de hoge inflatie te bestrijden. Nadat de Europese Commissie het systeem een halt had toegeroepen, schoten de prijzen snel weer omhoog.

Van der Straeten ziet een alternatief in een systeem met een maximumprijs voor consumenten op de eerste schijf van hun verbruik. Naar analogie met het goedkopere basistarief voor water en het hogere tarief voor wie meer verbruikt om zijn zwembad te vullen, zouden ook grootverbruikers van energie vanaf een bepaalde drempel meer betalen.

De vraag is wie dan opdraait voor de kosten. Een prijsplafond op een deel van de factuur dreigt extra kopzorgen te veroorzaken bij leveranciers, waarvan sommige al in financiële moeilijkheden zitten. Leveranciers riskeren dat ze hun energie wel nog tegen de hoge groothandelsprijzen moeten inkopen, maar die kosten niet kunnen verhalen op hun klanten.