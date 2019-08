Johnny Thijs wordt voorzitter Electrabel

Het energiebedrijf Electrabel staat op het punt voormalig Bpost-topman Johnny Thijs tot voorzitter te benoemen. Zijn komst moet helpen in de gevoelige politieke discussies over de kerncentrales.

De Franse energiereus Engie werkt aan een herschikking van de raad van bestuur van zijn dochterbedrijf Electrabel. De bedoeling is Electrabel weer een meer uitgesproken Belgisch karakter te geven en beter in te spelen op de politieke gevoeligheden in ons land. De benoeming is nog niet formeel, maar volgens onze informatie wordt Thijs de voorzitter.

Politieke machinerie

Als ex-CEO van het overheidsbedrijf Bpost kent Thijs zowel de bedrijfswereld als de politieke machinerie in ons land. Die ervaring kan Electrabel helpen in de onderhandelingen met de federale regering over de afbraak en het eventueel langer openhouden van een of meer kerncentrales. Thijs krijgt Etienne Denoël naast zich als vicevoorzitter. De voormalige topman van de consultant McKinsey Belgium was nauw betrokken bij enkele Waalse onderwijshervormingen en heeft goede politieke contacten in Franstalig België.

Johnny Thijs en Etienne Denoël leiden een diepgaande reflectie over de ontwikkeling van onze activiteiten in België. Mededeling Engie

Engie wil onze informatie niet bevestigen, maar erkent dat er een denkoefening loopt over het bestuur van Electrabel. Thijs en Denoël ‘staan de groep daarin bij als raadgever’. ‘Ze leiden samen met het lokale management een diepgaande reflectie over de ontwikkeling van de activiteiten in België’, staat in een schriftelijke reactie vanuit Parijs. ‘Hun uitgebreide professionele ervaring en hun voeling met het Belgische economische en sociale leven zijn troeven die Electrabel helpen zijn missie in België te begrijpen.’

Parisienne

Het is geen toeval dat Electrabel met Thijs en Denoël kiest voor twee bekende gezichten die hun weg in de Wetstraat kennen. Engie-CEO Isabelle Kocher is vandaag nog voorzitter van Electrabel, maar het ingrijpen van de Parisienne werd in regeringskringen meermaals als Franse bemoeienis ervaren.

Met een paar miljardendossiers op de plank heeft Engie er alle belang bij het beeld van een Parijse inmenging te counteren. Er is nog altijd geen duidelijkheid over hoeveel Electrabel moet betalen voor de berging van het nucleair afval en de afbraak van de kerncentrales. Het getouwtrek daarover dreigt dit najaar opnieuw los te barsten als de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen haar driejaarlijkse raming bijstelt.

Formatie

Een eventuele levensduurverlenging van een tot drie kerncentrales ligt nog op tafel bij de formatie van de nieuwe federale regering. In de onderhandelingen daarover kunnen de voelsprieten van Thijs en Denoël van pas komen.

Thijs is geen onbekende voor Electrabel. Van 2009 tot 2015 was hij al eens voorzitter van Max Green, een joint venture van Electrabel en de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren. Hij leidde er de ombouw van de oude steenkoolcentrale Rodenhuize in de Gentse haven tot een houtverbrandingscentrale.