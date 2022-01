Jos Sluys investeert in slimme koeling

Saffelberg, de investeringsmaatschappij van Jos Sluys, stapt in het Leuvense Diabatix, dat software ontwikkelt om efficiëntere koelingscomponenten te maken.

Het Leuvense bedrijf werkte zich in 2019 in de kijker met een bierblikje dat langer koud blijft, maar de typische klanten zitten toch vooral in de tech- en auto-industrie. Diabatix helpt onder meer bij het koel houden van batterijen, chips en zendmasten.