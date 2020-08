Jos Sluys stopt bezieler Electrawinds opnieuw geld toe

De ondernemer Jos Sluys stopt 1,2 miljoen euro in het nieuwe recyclageproject van Luc Desender. Dat zijn eerdere investering in Electrawinds fout liep, is geen bezwaar. ‘De relaties bleven altijd goed.’

Voor Luc Desender worden het de maanden van de waarheid. Acht jaar nadat zijn Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds is gekapseisd, probeert hij in Oostende samen met een paar andere ondernemers een nieuw afvalverwerkingsproject uit de grond te stampen. De ambitie is tegen eind dit jaar een recyclagefabriek op te starten die diesel en nafta kan maken van plastic afval. De verwachtingen zijn hooggespannen, want de technologie wil bereiken ‘wat tot nu niet kon: afvalverwerking zonder restafval’.

De naam Renasci staat voor ‘renaissance’ en ‘science’ in afvalverwerking, maar verwijst natuurlijk ook naar de wedergeboorte van Desender als ondernemer. Het project leidt nu ook tot een hernieuwde zakenrelatie tussen hem en de discrete zakenman Jos Sluys, van wie hij jaren geleden al een ‘geheime’ persoonlijke lening kreeg voor Electrawinds.

Er waren geen plooien die gladgestreken moesten worden. Jos Sluys Ondernemer-investeerder

Uit de publicaties in het Staatsblad blijkt dat Sluys in juni 1,2 miljoen euro investeerde in het nieuwe recyclageproject van Desender. Corona leidde tot vertragingen, waardoor Renasci op zoek moest naar een extra kapitaalinjectie. Via zijn investeringsgroep Saffelberg verwerft Sluys een belang van 4 procent in D2 Invest, de moederholding waarmee Desender en zijn compagnon Guy De Clercq een meerderheidsbelang aanhouden in Renasci.

'Niet te kwader trouw behandeld'

‘We hebben al meerdere investeringen in hernieuwbare energieprojecten gedaan, niet alleen in Electrawinds. Ook deze investering past daarin’, laat Sluys weten via zijn rechterhand Luc Osselaer. Dat de ondernemer-investeerder geld verloor aan het faillissement van Electrawinds was geen bezwaar om opnieuw met Desender in zee te gaan. ‘Er waren geen plooien die gladgestreken moesten worden’, klinkt het.

Schermvullende weergave Jos Sluys (foto) acht Luc Desender niet verantwoordelijk voor de crash van Electrawinds. ©Photo News

‘Jos heeft Luc nooit persoonlijk verantwoordelijk geacht voor het faillissement van Electrawinds. Heel wat factoren speelden daarin mee’, zegt Osselaer. ‘In tegenstelling tot bij sommige andere projecten hadden we niet het gevoel dat we te kwader trouw waren behandeld. De relatie was goed en bleef goed. Dat we opnieuw investeren, is daar het beste bewijs van.’

De investering van Sluys kadert in een bredere kapitaaloperatie, waarbij voor 4 miljoen euro vers geld doorsijpelt naar de verschillende dochtervennootschappen van Renasci. Ook de andere aandeelhouders van Renasci, zoals de West-Vlaamse industrieel Carlo Vermeersch, stoppen het bedrijf extra cash toe.

Oorspronkelijk was in een investering van 53 miljoen euro voorzien voor de bouw van de fabriek in Oostende, maar door corona duurt het wat langer en lopen de kosten op. ‘De opstart gaat met vallen en opstaan, zoals gebruikelijk is voor zo’n groot industrieel apparaat’, zegt medeoprichter Guy De Clercq (ex-Indaver). ‘De specialisten die de machines opbouwen en afstellen, moeten uit het buitenland komen, maar door Covid-19 komen ze niet. Vanwege die vertraging, in combinatie met een beperkte budgetoverschrijding, hebben we bijkomende middelen opgehaald. We zitten al met behoorlijke personeelskosten (op de Oostendse site werken ruim 30 mensen, red.). Iedere maand die we later opstarten, betekent dat we meer cash nodig hebben.'

Renasci probeerde aanvankelijk een coronalening te krijgen via de Vlaamse participatiemaatschappij PMV, maar kreeg nul op het rekest omdat het bedrijf nog geen bewezen trackrecord heeft. Opvallend is dat PMV in het verleden haar broek scheurde aan het faillissement van Electrawinds. De investeringsmaatschappij van het Vlaams Gewest had er 15 miljoen euro in geïnvesteerd.

Visitekaartje

Sluys had het dossier in 2018 al bestudeerd. Door nu alsnog in te stappen verwerft hij een plaats aan boord als de technologie van Renasci werkt en het bedrijf ook elders in Europa gelijkaardige fabrieken kan bouwen.

De grote vraag wordt hoe zuiver de brandstof is die we maken. Krijgen we diesel of eerder een petroleumachtige massa die verder gedestilleerd moet worden? Guy De Clercq Medeoprichter Renasci

De fabriek in Oostende moet het visitekaartje worden en op kruissnelheid 120.000 ton huishoudelijk en industrieel afval recycleren. De scheidingslijnen om plastic, metaal en papier uit elkaar te halen, staan er al en begin september wordt ook de installatie getest die het niet-recycleerbaar afval moet omzetten in biodiesel. ‘Dat is nog nooit op industriële schaal gedaan’, zegt De Clercq. ‘Het is de kers op de taart. De grote vraag wordt hoe zuiver de brandstof is die er uitkomt. Krijgen we diesel of eerder een petroleumachtige massa die verder gedestilleerd moet worden? Afhankelijk daarvan krijgen we een gewoon project of een dat bijzonder rendabel is.’

De portefeuille van Jos Sluys Na de verkoop van zijn beursgenoteerde IT-groep Arinso (Northgate) ontpopte Jos Sluys zich tot een serie-investeerder. Via zijn holding Saffelberg, genoemd naar het kasteel in Gooik waar de discrete zakenman kantoor houdt, financierde hij tal van Vlaamse ondernemers met grote plannen. Hij investeerde in Electrawinds, in Optima Bank en in de modegroep FNG, drie bedrijven die over de kop gingen. Daarnaast staan een reeks succesvolle investeringen, zoals in Medec, een Belgische fabrikant van beademingstoestellen die floreert dankzij corona, of in het farmabedrijf Hyloris, dat recent naar de beurs trok. De portfolio van de investeringsmaatschappij omvat ruim 35 bedrijven, met een gezamenlijke omzet van meer dan 1 miljard euro. De holding heeft participaties in vastgoed, biotech, start-ups en investeringsfondsen, zoals Smartfin Capital, het investeringsvehikel van de fintechpionier Jurgen Ingels.