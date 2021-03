Jupiler en Stella rijden met waterstoftruck naar Colruyt-magazijn

De brouwreus AB InBev en de supermarktgroep Colruyt slaan de handen in elkaar en sturen samen waterstoftrucks de baan op. '20 duurzame vrachtwagens zullen AB InBev-bier naar de Colruyt-magazijnen brengen. En later zelfs tot aan de winkel.'

'Een belangrijk signaal naar truckbouwers en energieproducenten.' Dat willen Jef Colruyt - baas van het gelijknamige winkelbedrijf - en Fabio Sala - directeur van AB InBev België - uitsturen door samen een groot project met waterstoftrucks te beginnen. 'We willen tonen dat we geloven dat er toekomst toekomst zit in vrachtwagens die rijden op duurzame waterstof en investeringen in de technologie aanmoedigen', zegt Colruyt.

De essentie Colruyt en AB InBev slaan de handen in elkaar voor een project met vrachtwagens op waterstof.

Die moeten binnenkort alle AB InBev-bier naar de magazijnen van Colruyt brengen.

Beide bedrijven willen 20 vrachtwagens op waterstof kopen en ook waterstofpompen zetten in tankstations.

Met hun initiatief willen ze truckbouwers en energieproducenten aansporen om te investeren in waterstof. Waterstoftrucks krijgen concurrentie van trucks op elektrische batterijen.

Al over enkele weken rijdt de eerste elektrische truck van het AB InBev-magazijn naar de stapelplaats van Colruyt . 'Er zullen nog trucks bijkomen', zegt Colruyt. 'In een eerste fase mikken we op vier tot vijf trucks. Maar op kruissnelheid moeten er 20 trucks rijden tussen onze distributiecentra. Dan kan AB InBev al zijn bier aan ons leveren met waterstof. Het gaat om 3.000 tot 4.000 ritten per jaar.'

Colruyt heeft al een waterstoftruck van het Nederlandse VDL in zijn vloot. 'Ook wij schaffen er een aan', zegt Sala. 'Wie de rest van de trucks koopt, is nog niet duidelijk. Dat kan AB InBev zijn, Colruyt of de logistieke partners met wie we samenwerken.'

Colruyt wil het transport van AB InBev-bieren als Jupiler, Leffe en Tripel Karmeliet en andere producten naar zijn winkels op termijn ook uitvoeren met waterstoftrucks. 'Maar dat is toekomstmuziek', zegt Jef Colruyt.

De Bel20-bedrijven investeren niet alleen in trucks, maar ook in waterstoftankstations. Rond de jaarwisseling opent een eerste waterstofpomp voor vrachtwagens in een tankstation van DATS24, een dochter van de Colruyt-groep. 'Er moeten er nadien bijkomen, maar hoeveel precies weten we nog niet', zegt Jonas Cautaerts, de waterstofexpert van Colruyt.

Grote waterstoffabriek

In een eerste fase komt het waterstof van externe leveranciers. Het gaat om gas dat geproduceerd is met groene elektriciteit. Vanaf 2023 moet het gas komen uit de grote waterstoffabriek die Colruyt samen met de gasnetbeheerder Fluxys wil neerpoten in de haven van Zeebrugge. 'Het project lig nog altijd op schema, maar we moeten de nodige vergunningen nog krijgen', zegt Colruyt.

We willen energieproducten en truckbouwers aanzetten om te investeren in waterstof. Jef Colruyt CEO Colruyt Group

Hoeveel beide bedrijven de komende jaren investeren in hun waterstofproject is niet duidelijk. Colruyt investeert 35 miljoen in al zijn waterstofprojecten, die veel meer omvatten dan het truckproject. Colruyt plaatste bijvoorbeeld ook vier waterstofpompen voor auto's in DATS-stations. AB InBev communiceert geen cijfers.

Dat het project zonder meer een succes wordt, is niet zeker. Het is geen uitgemaakte zaak dat waterstof doorbreekt als brandstof voor vrachtwagens. Er wordt ook veel verwacht van vrachtwagens die dankzij een batterij op elektriciteit rijden.

Riskeren beide bedrijven op het verkeerde paard te wedden? Sala en Colruyt zeggen van niet, want de twee bedrijven experimenteren ook met elektrische trucks. 'Die lijken het meest geschikt voor korte afstanden, terwijl waterstof veelbelovender is voor langere afstanden', zegt Colruyt.