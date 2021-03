KBC heeft interesse in gegevens van digitale elektriciteitsmeter

De bank-verzekeraar KBC is een van de acht bedrijven die interesse heeft om de gegevens van de digitale stroom- en gasmeters van Fluvius te kunnen inzien. Energiebedrijven staan te trappelen om met die data nieuwe producten en diensten op maat te ontwikkelen.

Door de perikelen over de afschaffing van de terugdraaiende teller voor zonnepanelenbezitters kwam de nieuwe digitale elektriciteitsmeter in een slecht daglicht te staan. Maar de meter, die in elk Vlaams huis komt, biedt veel mogelijkheden voor energieleveranciers omdat hij elk kwartier de productie en het verbruik registreert. Ook andere partijen zien brood in die data.

KBC is de opmerkelijkste naam op het lijstje van acht bedrijven die zich als eerste hebben aangemeld bij de Vlaamse netbeheerder Fluvius om de verbruiksgegevens te kunnen inzien. Voor alle duidelijkheid: de gegevens zijn minstens een dag oud en bedrijven die een datacontract sluiten mogen niet van iedereen metergegevens opvragen. ‘De energieverbruikers blijven altijd eigenaar van hun data. Bedrijven die deze gegevens willen opvragen, zullen daar aan elke klant toestemming voor moeten vragen’, zegt Björn Verdoodt van Fluvius. Via de website mijn.fluvius.be kunnen de verbruikers met een digitale meter hun gegevens raadplegen en toestemmingen met een druk op de knop weer intrekken.

Acht bedrijven De leveranciers Engie, Luminus en Yuso, de zonnepanelenspecialist iLumen en de dienstenbedrijven EnergieID, June Energy en Zero Emission Solutions ontwikkelen diensten op basis van de verbruiksdata van klanten. De bank KBC wil digitale verbruiksdata integreren in haar app.

Welke diensten KBC op het oog heeft, wil de bank nog niet kwijt. ‘Data van digitale meters zijn erg interessant om bijkomende diensten mee te bouwen die de klant helpen duurzamer met energie om te springen of er een financieel voordeel mee te doen. Door de overeenkomst met Fluvius kunnen we kort op de bal spelen en ons dienstenaanbod verfijnen’, zegt woordvoerder Stef Leunens.

In de KBC-app en in de digitale spraakgestuurde assistente Kate nemen energie- en besparingsdiensten al een prominente plaats in. Klanten kunnen van energieleverancier wisselen via de dienst June. Dergelijke diensten kunnen nog vlotter werken als klanten niet op zoek moeten gaan naar hun verbruiksgegevens. Die data zijn mogelijk ook interessant voor producten rond renovatie of groene leningen. Ze kunnen ook een inzicht geven in de EPC-energienorm die voor hypotheekleningen belangrijker wordt.

Vincent De Dobbeleer, de oprichter van June, wacht al jaren op het makkelijk kunnen inlezen van data van slimme meters. June wil klanten inzicht geven in hun energieverbruik en biedt een dienst aan om automatisch over te stappen naar de energieleverancier met het voordeligste aanbod.

Met precieze verbruiksgegevens kan June voor zonnepaneleneigenaars berekenen wat de beste formule is om hun niet-gebruikte stroom te verkopen. ‘Sommige leveranciers bieden een zeer interessant injectietarief, maar dat voordeel wordt soms tenietgedaan door dure verbruikstarieven’, zegt De Dobbeleer. Hij verwacht dat dergelijke diensten dit jaar doorbreken en dat de klantenbasis van June (10.000) zal verdubbelen of verdrievoudigen.

Prijzen

De digitale meter maakt het ook mogelijk in te spelen op het weer en andere elementen die het aanbod en de prijzen van de stroom doen schommelen. De klassieke dag- en nachttarieven zijn al jaren achterhaald. Wie zonnepanelen heeft, laat de wasmachine beter draaien tijdens de zonnige middaguren dan 's nachts. Ook andere verbruikers kunnen er voordeel bij hebben in te spelen op de marktprijzen die elk uur verschillen.

‘Op sommige uren liggen de marktprijzen twee tot drie keer hoger dan op andere. Op extreme dagen kan het prijsverschil oplopen tot het tienvoudige’, zegt directeur Bart Pycke van de energieleverancier Yuso. Bij een overaanbod van stroom duiken de marktprijzen zelfs onder nul. ‘Die momenten komen almaar vaker voor’, zegt collega Michel Verschuere van Yuso. ‘Het kan zeer interessant zijn het stroomverbruik te verschuiven naar dergelijke momenten.’

Grote bedrijven kunnen al jaren via een speciale automatische meter inspelen op die prijsverschillen. Afhankelijk van de prijs doen die bepaalde installaties stilleggen of net harder draaien. 'Met de digitale meter kan dat nu ook bij gezinnen en kleine professionele verbruikers’, zegt Pycke.

Weerbericht

Yuso richt zich alleen op bedrijven en zelfstandigen, maar andere leveranciers zullen ongetwijfeld ook gezinnen 'dynamische prijzen' aanbieden. Dat betekent niet dat we voortaan met een klok en het weerbericht naast de wasmachine of de oplaadstekker van de elektrische wagen moeten zitten om op het juiste moment de knop in te drukken. Dat kan automatisch gestuurd worden, zeker in combinatie met een thuisbatterij.