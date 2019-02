Kachelfabrikant Flam getroffen door strengere regelgeving

Het ruim 80 jaar oude familiebedrijf uit Sint-Truiden kiest voor een uitdoofscenario.

Flam, de Truiense specialist in gas- en houthaarden, bouwt zijn activiteiten stelselmatig af, waardoor 22 jobs op de helling staan. De steeds strengere ecologische regels voor kachels liggen mee aan de basis van de herstructurering.

'De regelgeving om apparaten op de markt te brengen wordt steeds strenger. In veel media wordt ook gezegd dat kachels vervuilend zijn, maar alles wordt daar op één hoop gegooid. Daardoor zijn mensen onzeker of ze nog een kachel moeten kopen', legt CEO Huguette Balas uit.

'Haarden zijn geëvolueerd van klassieke verwarmingselementen naar luxe designitems. Ook dat heeft er mee toe geleid dat de vraag naar haarden zwaar teruggevallen is. Een situatie die niet langer houdbaar is.'

Overname

Bovendien kreeg het bedrijf te maken met een afgesprongen overname door een Duitse sectorgenoot. 'We hadden na acht maanden onderhandelen met een Duitse fabrikant gehoopt op een overname, maar in de laatste rechte lijn ging het fout', zegt Balas. 'Dat heeft ons verplicht om snel duidelijkheid te scheppen in het belang van onze mensen.'

Het gaat al langer moeilijk. In het boekjaar dat eind juni 2018 afliep was er 2,7 miljoen euro nettoverlies, tegenover 5 miljoen het jaar ervoor. De omzet is niet bekend. Het bedrijf trof al diverse maatregelen om de situatie recht te trekken, zoals een kapitaalverhoging van 3,5 miljoen euro midden vorig jaar.

Patenten

Flam wil zowel zijn gebouwen en infrastructuur als zijn patenten en technologie verkopen. 'We willen dat de naam en de kennis - onze nieuwe technologieën - in de toekomst behouden blijven. Dat laatste is bijna rond. We geven onszelf tot het bouwverlof', stelt Balas.