Kerncentrale Doel 1 stil na lek in nucleair gedeelte

Dat bleek veel te optimistisch. Omdat het om een lek in een reserveleiding voor het koelwater in het nucleaire gedeelte van de reactor gaat, duren de herstelwerkzaamheden aanzienlijk langer. Vrijdag maakte Engie dan bekend dat het eerder gepland onderhoud dat eigenlijk op 29 mei zou starten meteen vervroegt, waardoor de centrale in ieder geval tot 1 oktober buiten bedrijf is.

Doel 1 is de oudste kerncentrale van ons land, met een capaciteit van 433 megawatt. Daarmee is Doel 1 aanzienlijk kleiner dan de meeste andere reactoren in Doel en Tihange. Doel 1 werd in 1976 in gebruik genomen en zou oorspronkelijk in 2015 worden stilgelegd. Dat besluit werd echter door de regering-Michel ongedaan gemaakt: de levensduur is met tien jaar verlengd tot 2025.