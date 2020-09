Kerncentrale Tihange 2 moet niet dicht

De 'scheurtjescentrale' Tihange 2 moet niet worden stilgelegd. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist.

Een groep van Duitse, Nederlandse en Luxemburgse steden, deelstaten en actiegroepen had een rechtszaak aangespannen om de kerncentrale Tihange 2 te laten sluiten. De kernreactor staat bekend als de 'scheurtjescentrale' nadat in de zomer van 2012 duizenden minuscule scheurtjes in het stalen reactorvat, het hart van de kerncentrale, waren ontdekt. De nucleaire waakhond FANC oordeelde dat de centrale veilig verder uitgebaat kon worden. Die beslissing veroorzaakte veel onvrede in onze buurlanden. De steden Aken (Duitsland), Maastricht (Nederland) en Wiltz (Luxemburg) stapten eind 2016 naar de rechtbank om de beslissing van het FANC aan te vechten. Later sloten ook de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen zich daarbij aan, evenals de actiegroep Nucléaire Stop Kernenergie vzw.

Als Tihange 2 dicht moest, had dat ernstige gevolgen gehad voor de stroombevoorrading in België.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel oordeelde donderdag dat Tihange 2 niet moet worden stilgelegd. De rechter volgt de uitbater Engie-Electrabel, het FANC en de Belgische staat die zich hadden verzet tegen de claim dat Tihange 2 moest sluiten.

'De structurele integriteit van de reactorkuipen en dus de veiligheid van de reactoren blijft onder alle omstandigheden gewaarborgd', meldt het FANC in een persbericht. Na herhaaldelijke inspecties heeft de nucleaire controleur geoordeeld dat de scheurtjes, die al van bij de bouw van de centrale in de stalen reactorkuip aanwezig waren, niet meer groter worden en de verdere uitbating van de centrale niet in de weg staan.

Stroomtekorten

Als Tihange 2 dicht moest, had dat ernstige gevolgen kunnen hebben voor de stroombevoorrading in België. Ook de uitbating van die andere scheurtjescentrale Doel 3 zou dan op losse schroeven komen te staan. Plots zou daardoor een derde van de nucleaire productiecapaciteit in België wegvallen.