Kerncentrale Tihange 3 blijft langer dicht

De kernreactor Tihange 3 zal vijf maanden langer stilliggen, tot 1 maart. Dat kondigt uitbater Engie Electrabel aan. In juli werd er betonschade vastgesteld.

Begin juli werd betondegradatie opgemerkt in de kerncentrale van Tihange 3. Ook waren er afwijkingen in het staal van het gewapend beton, waardoor verder onderzoek nodig was.

Nu blijkt dus dat de kernreactor nog vijf maanden langer zal stil liggen. Eerder rekende Engie erop de reactor op 30 september weer in gebruik te kunnen nemen, maar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) gaf donderdag te kennen dat dit niet haalbaar was. De kerncentrale Tihange 3 werd al op 30 maart gesloten. Tihange 3 ging in 1985 open en moet normaal gezien in 2025 definitief dicht.

Enkel Doel 3 en Tihange 1 draaien vandaag.

Ook in andere kerncentrales is er betonschade. Bij Doel 4 en Tihange 2 zijn er ook betonproblemen in de plafonds van de veiligheidsbunker naast de kernreactor, waardoor ook die stil liggen.

Engie geeft in een persbericht aan dat de betonproblemen verschillend zijn van gebouw tot gebouw. 'De ploegen werken momenteel aan een diagnose en berekeningen die moeten toelaten dat er actieplannen voorgelegd worden aan de autoriteiten", klinkt het. Engie Electrabel benadrukt ook dat de opgegeven data nog kunnen gewijzigd worden.

Beleggers ongerust