Kerncentrales moeten zich beter verzekeren tegen rampen

In de Kamercommissie voor Energie is een wetsontwerp van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) goedgekeurd dat de aansprakelijkheid van de uitbaters van nucleaire installaties uitbreidt. Het gaat om nieuwe regels die jaren geleden al zijn afgesproken in het Verdrag van Parijs. Ze worden van kracht in 2022.