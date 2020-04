'Kerncentrales vormden geen oneerlijke concurrentie'

Doel 4 en Tihange 3 kunnen het makkelijkst hun productie terugschroeven, maar momenteel is dat niet mogelijk omdat de brandstof bijna aan vervanging toe is.

Terwijl windparken moeten worden stilgelegd, blijven de kerncentrales wel op volle kracht draaien op momenten van overaanbod. Toch doet uitbater Engie Electrabel niets mis, oordeelt de energiewaakhond CREG.

De kritiek aan het adres van het energiebedrijf Engie Electrabel was de voorbije dagen niet mals. Eneco-CEO Jean-Jacques Delmée plaatste een paginagrote krantenadvertentie waarin hij aan de kaak stelde dat hij windmolens op zee moet stilleggen terwijl concurrent Electrabel zijn kerncentrales wel op volle kracht laat draaien. Door de coronacrisis is er overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt. De groothandelsprijzen duiken regelmatig onder nul zodat een omgekeerde wereld ontstaat waarin producenten moeten betalen voor de stroom die ze opwekken.

Dat Engie Electrabel het overaanbod in de hand werkt door de kerncentrales op volle kracht te laten draaien, zet kwaad bloed in de energiewereld. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) sprak in De Standaard zelfs van ‘een georganiseerde moord op de rest van de markt’.

Electrabel gaf woensdag in de Kamercommissie Energie tekst en uitleg. ‘Als we de productie van de kerncentrales hadden kunnen terugschroeven dan zouden we dat gedaan hebben’, zei Vincent Verbeke, de verantwoordelijke voor de energieportefeuille van Engie. ‘Maar we bevinden ons in een uitzonderlijke situatie. De maatregelen over social distancing in de kerncentrales houden beperkingen in en we houden de operaties liefst zo eenvoudig mogelijk. De reactoren Tihange 3, Doel 3 en Doel 4 zijn bovendien aan het einde van hun cyclus, waardoor ze binnenkort nieuwe brandstof moeten krijgen. Op zo’n moment kunnen we de reactoren niet meer moduleren.’

Kerncentrales kunnen niet zomaar op lager pitje

Anders dan de Franse kerncentrales van EDF werden de Belgische centrales niet ontworpen om de elektriciteitsproductie flexibel te regelen. De meeste Belgische reactoren kunnen wel af hen toe hun elektriciteitsproductie gedurende enkele uren met 25 procent verminderen, maar er zijn strenge beperkingen over hoe vaak iedere centrale aan de knoppen mag draaien. De twee jongste centrales Doel 4 en Tihange 3 zijn iets flexibeler en kunnen tot de helft van hun vermogen terugschroeven als er overaanbod op de markt is.

Frank Hardeman, directeur van de nucleaire waakhond FANC, bevestigde woensdag in de Kamer dat Electrabel zijn flexibelste reactoren momenteel niet meer op een lager pitje mag laten draaien. Aan het einde van de brandstofcyclus is de concentratie boorzuur, zeg maar de remmen van de reactor, lager waardoor het FANC niet meer toelaat om op lager vermogen te draaien.

'Geen marktmanipulatie'

De federale energieregulator CREG ziet geen graten in de houding van Electrabel. De regulator opende een informeel onderzoek om te kijken of Electrabel niet aan marktmanipulatie deed door de kerncentrales ook bij negatieve prijzen op volle kracht te laten draaien. ‘Wij hebben geen indicatie dat er marktregels zijn overtreden’, zei directeur marktwerking Andreas Tirez. Hoewel de prijzen op de groothandelsmarkt af en toe onder nul duiken, liggen de operationele kosten voor de kerncentrales nog altijd structureel lager dan wat ze opbrengen. ‘Dat de kerncentrales draaien is voor ons dan ook heel normaal marktgedrag’, aldus Tirez.

