Kernenergie duwt EDF Luminus in het rood

Het stil liggen van verschillende kernreactoren en hogere nucleaire provisies hebben energieleverancier EDF Luminus in het verlies geduwd. 'Over de jaren heen was onze nucleaire participatie verlieslatend', zegt ceo Grégoire Dallemagne.

Kernenergie wierp een schaduw over de overigens puike cijfers van de nummer twee op de Belgische energiemarkt. EDF Luminus zag de omzet vorig jaar met 3 procent stijgen tot 3,02 miljard euro. Zowel de retaildivisie - de verkoop van stroom en gas aan gezinnen en kmo's -, energiebesparingsdiensten en de productie van groene energie leverende winst op. Maar de bedrijfswinst van 66 miljoen euro in 2016 veranderde in 2017 naar een verlies van 23 miljoen euro. Netto bleef er bij de dochter van het Franse EDF vorig jaar een verlies van 22 miljoen euro tegenover een winst van 57 miljoen euro een jaar eerder.

De schuldige is de participatie van 10 procent die EDF Luminus aanhoudt in vier kernreactoren van Engie Electrabel. Omdat de provisies voor de afbraak en ontmanteling van Doel en Tihange werden verhoogd, moest EDF Luminus ook meer geld bijdragen. Daarnaast lagen drie kernreactoren meer stil dan gepland. 'De kosten blijven vast, maar door de weggevallen productie moeten we ergens anders stroom aankopen. Dat heeft een directe impact op de nettowinst', zegt ceo Grégoire Dallemagne. In totaal gaat het om een impact van 60 miljoen euro.

EDF Luminus kocht in 2009 de participatie in de kernreactoren, volgens politieke afspraken in de Pax Electrica 2. 'Die deal was toen gesloten in heel andere marktomstandigheden. Nu is die niet evenwichtig meer, en moeten de contracten herbekeken worden. Dat hebben we ook aan Electrabel laten weten', zegt Dallemagne. Hij geeft aan dat deze nucleaire participatie de voorbije tien jaar globaal gezien verlies heeft opgeleverd.

Windmolens

EDF Luminus investeerde vorig jaar fors in windmolens er kwamen er dertig windturbines bij, goed voor 76 megawatt. 'Nog nooit heeft een bedrijf in België zoveel windmolens gebouwd als EDF Luminus in 2017', zegt Dallemagne. Het bedrijf verstevigde zijn marktleiderspositie in onshore wind en heeft nu 161 turbines. Voor dit jaar komen er al zeker 21 bij.

Het bedrijf gaat ook verder investeren in zijn waterkrachtcentrales. De centrale in Monsin op de Maas krijgt een grondige renovatie, goed voor een investering van 27 miljoen euro.

Diensten

Net als de voorbije jaren groeide de dienstendivisie fors. EDF Luminus nam 6 bedrijven over actief in isolatie, verwarmingsketels en elektrische installaties bij bedrijven. De bedrijven van de dienstendivisie tellen nu 1.115 werknemers, 344 meer dan het jaar voordien. 'Er is groei bij alle dochters. We zijn beperkt door het vinden van technische profielen', zegt Dallemagne.