Kernreactor Tihange 2 alweer stilgelegd

Volgens een woordvoerder van het FANC liep de temperatuur in een pomp te hoog op en werd de reactor uit voorzorg stilgelegd. Een woordvoerster van Engie Electrabel bevestigt. 'Er is een onderhoudsinterventie nodig aan een pomp in het koelcircuit'. Het gaat om een niet-geplande interventie in het nucleaire gedeelte van de centrale.