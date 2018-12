Kernreactor Tihange 3 mag herstarten

De nucleaire waakhond Fanc geeft Electrabel de toestemming om de reactor de komende dagen weer in gebruik te nemen. De reparaties aan een bijgebouw moeten pas later afgewerkt worden.

Tihange 3 zou normaal tot 2 maart stil liggen omdat er nog werken moeten gebeuren aan het zogenaamde bunkergebouw, een bijgebouw in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Daar bevinden zich een aantal pompen en een back-up controlezaal. In de zomer was vastgesteld dat er problemen waren met betondegradatie en werd beslist dat die moesten aangepakt worden voordat de reactor kon herstarten.

Doel 1&2

De snellere herstart bij Tihange 3 is een opsteker, nu vorige week bekend raakte dat Doel 1&2 later dan gepland in gebruik kunnen worden genomen. Zij zijn goed voor 866 megawatt. In die twee kleine kernreactoren van Doel was een waterlek vastgesteld in een stalen buis nabij de reactorkern. Daarom worden er preventief ook gelijkaardige leidingen geïnspecteerd en vervangen.