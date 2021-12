Klant bij failliete energieleverancier? U kunt domiciliëring terugvorderen

Betaalt u uw voorschotfacturen aan de failliete Vlaamse Energieleverancier via een domiciliëring, dan kunt u die terugvorderen.

Wie zijn voorschotfacturen aan de failliete Vlaamse Energieleverancier via een automatische betaalopdracht regelt, zet die uiteraard het best zo snel mogelijk stop. Daarvoor neemt u contact op met uw bank. Die kan een domiciliëring blokkeren, zodat de schuldeiser - in dit geval de failliete energiemaatschappij - die som niet langer kan invorderen.