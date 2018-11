Klanten Energy People moeten op zoek naar nieuwe leverancier

De klanten kunnen best voor 1 januari een nieuw contract sluiten, want vanaf die dag zal Energy People geen stroom of gas meer mogen leveren. De twee Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax zullen dan de toegang van Energy People tot hun distributienetten beëindigen. De Vlaamse energiewaakhond VREG heeft daar de toestemming voor gegeven.

Maar zelfs als u dat niet doet, zal u niet zonder stroom of gas vallen. De netbeheerders Eandis en Infrax treden op als noodleverancier en garanderen de toevoer van elektriciteit en aardgas. Dat is echter maar een noodoplossing.

Energy People, een prijsbreker die in 2014 op de markt kwam, bood klanten de mogelijkheid voordelig gas en groene stroom in te kopen via contracten die rechtstreeks gekoppeld waren aan de elektriciteitsprijzen op de professionele stroombeurzen Belpex en Endex. Dat was een goede commerciële strategie tot de prijzen fors begonnen te stijgen, onder meer door de problemen in de kernreactoren. Met dergelijke contracten zijn nu geen klanten meer te winnen.