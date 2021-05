Klimaatconsultant CO₂Logic wordt deel van Zwitserse South Pole-groep

Het Brusselse klimaatadviesbureau CO₂Logic wordt overgenomen door South Pole, naar eigen zeggen de grootste klimaatconsultant ter wereld.

CO₂Logic, opgericht door Antoine Geerinckx, was 15 jaar geleden een van de pioniers in klimaatadvies voor bedrijven. Het bedrijf telt 40 mensen, hoofdzakelijk ingenieurs, die klanten helpen om hun rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen in kaart te brengen.

Het bureau geeft hen ook advies om die uitstoot te verminderen, en begeleidt hen bij het kiezen van projecten om de resterende uitstoot te compenseren. Een aantal van de klanten van het bureau kwamen aan bod in onze recente reeks ‘De Grote Klimaatslag’. CO₂Logic heeft de helft van de bedrijven uit de Bel-20 als klant.

Het Brusselse bedrijf wordt nu overgenomen door de Zwitserse South Pole-groep, die met 500 werknemers en een omzet van bijna 100 miljoen euro een paar maten groter is. De financiële details zijn niet bekend, maar via een aandelenruil wordt het management van CO₂Logic ook aandeelhouder van South Pole, zegt Geerinckx.

Jongeren

Je kan vandaag geen CEO of politicus zijn zonder aandacht te hebben voor de klimaatverandering. Renat Heuberger CEO South Pole

Beide bedrijven kenden elkaar al langer, maar de snelle maatschappelijke bewustwording maakt de schaalvergroting nu interessant. ‘De wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering zijn er al sinds de jaren 90, maar de huidige generatie jongeren heeft er een mainstreamthema van gemaakt’, zegt Renat Heuberger, medestichter en CEO van South Pole. ‘Je kan vandaag geen CEO of politicus zijn zonder er aandacht voor te hebben.’

Ook Geerinckx wijst op de gunstige cocktail van factoren voor klimaatadvies. ‘De klimaatagenda van de Amerikaanse president Joe Biden, de Europese Green Deal, de toenemende aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector, je ziet heel veel verschillende dingen nu plots samenkomen.’

Ook de coronacrisis heeft bijgedragen tot het klimaatbewustzijn, zegt Heuberger. ‘Bij het begin van de crisis vreesden we nog dat die veel inspanningen teniet zou doen, zoals ook het geval was na de financiële crisis van 2009. Maar het tegenovergestelde is gebeurd, volgens ons omdat bedrijven nu beter beseffen dat ze zich moeten wapenen tegen grote risico’s.’

Onafhankelijk

De schaalvergroting is ook een manier om onafhankelijk te blijven, luidt het bij South Pole en CO₂Logic.

De wereldwijde nummer twee in klimaatadvies, het Franse EcoAct, werd in oktober overgenomen door de consultancyreus Atos. Die weg willen South Pole en CO₂Logic naar eigen zeggen niet opgaan. De schaalvergroting is ook een manier om onafhankelijk te blijven, luidt het. South Pole kreeg amper twee weken geleden nog een ‘dubbelcijferige’ kapitaalinjectie (minstens 10 miljoen euro) van Lightrock, een private-equityfonds dat gespecialiseerd is in duurzame beleggingen.