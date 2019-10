‘Klimaatinspanningen mogen de energiefactuur niet opdrijven'

Isabelle Kocher, de CEO van de Franse energiegroep Engie, mikt met Electrabel op grootschalige renovaties om bedrijven en de Belgische woningmarkt energiezuinig te maken. ‘Met meer CO₂-vrije elektriciteit alleen komen we er niet. Dan gaat de energiefactuur omhoog en haken mensen af.’

Terwijl Engie-topvrouw Isabelle Kocher ons op de bovenste verdieping van de Brusselse hoofdzetel ontvangt, zit in het kantoor naast haar de 87-jarige oudgediende Étienne Davignon zijn krant te lezen. De graaf steekt zijn pijp op. Jarenlang was Davignon de Belgische fixer voor het toenmalige GDF Suez. Hij fungeerde als brugfiguur naar de Wetstraat en waakte er in miljardendossiers over dat politici de grootste energieleverancier in België niet te veel in de weg legden.

Met Johnny Thijs staat een nieuwe generatie klaar. De voormalige CEO van Bpost verdedigt voortaan de belangen van Engie in ons land. Hij werd donderdag aangesteld als voorzitter van Electrabel en krijgt een cruciale rol in de onderhandelingen over de toekomst van de Belgische kerncentrales. Na jaren Frans voorzitterschap krijgt de bestuurskamer van Electrabel zo opnieuw een uitgesproken Belgisch karakter. Doordat ook Etienne Denoël (ex-McKinsey) als onafhankelijk bestuurder toetreedt, telt de negenkoppige raad van bestuur nu zes Belgen.

Bio Isabelle Kocher (52) studeerde fysica en ingenieur aan prestigieuze scholen. In het begin van haar carrière werkte ze bij de ruimtevaartmotorenfabrikant Safran, de zakenbank Rothschild en meerdere overheidsdiensten. Ze was onder meer adviseur voor de socialistische Franse premier Lionel Jospin. In 2002 kwam ze aan boord bij Suez, op het departement strategie. In 2011 werd ze financieel directeur van GDF Suez, nu Engie. Sinds 2016 staat ze aan het hoofd van Engie, het moederbedrijf van Electrabel dat wereldwijd 160.000 werknemers telt en 61 miljard euro omzet draait.

Kocher, de CEO van de Franse moedergroep Engie, trekt zich terug als voorzitster van Electrabel. De Parisienne, die bekendstaat als de machtigste vrouw van Frankrijk, zal niet meer in de raad van bestuur van het Belgische dochterbedrijf zetelen. ‘Ik vertrek omdat ik wil dat Johnny Thijs alle ruimte krijgt die hij nodig heeft’, zegt ze, net voor de start van haar laatste bestuursvergadering in Brussel. ‘Johnny heeft in het verleden (met Bpost, red.) getoond hoe je een bedrijf door een diepgaande transformatie moet loodsen. Hij gaat nu met een frisse blik de volgende stappen voor Electrabel bekijken.’

Engie heeft al meerdere opties bekeken om Electrabel naar de beurs te brengen of het kapitaal open te stellen voor een lokale partner. Moet Thijs ook dat bekijken?

Isabelle Kocher: ‘De denkoefening gaat enkel over de industriële strategie en hoe we onze rol in de Belgische energietransitie kunnen versterken. Mensen beseffen dat misschien niet, maar behalve de grootste elektriciteitsproducent van België is Electrabel ook de grootste producent van hernieuwbare energie. We beheren aan land 700 megawatt en hebben de ambitie om de onshore windcapaciteit de komende jaren te verdubbelen. Het zwaartepunt moet verschuiven naar de twee cruciale pijlers: hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.’

Zegt u dat omdat zoiets goed klinkt in tijden van klimaatprotesten?

Kocher: ‘Van onze 17.000 medewerkers in België werken er vandaag al 11.000 rond energie-efficiëntie. Ze gaan langs bij bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen en scholen om de efficiëntste verwarmings-, koelings-, ventilatie- en verlichtingssystemen te installeren. Een andere weg is er niet. Als we enkel de bestaande stroomproductie vervangen door CO₂-vrije elektriciteit, zullen de facturen blijven stijgen. In landen als België is geen ruimte meer voor hogere energiefacturen. We moeten de vraag hoe we de wereld gaan redden, verzoenen met de vraag of mensen aan het einde van de maand hun rekeningen nog kunnen betalen. Als de energietransitie onbetaalbaar is, haken mensen af. Daarom is het cruciaal dat we behalve op hernieuwbare energie massaal inzetten op energiebesparing. Een forse verlaging van het verbruik is de enige manier om de energietransitie tijdig te realiseren.’

Minder energie verbruiken klinkt niet echt als een goede zaak voor een bedrijf dat zijn geld verdient met de verkoop van energie. Hoe ziet u dat?

Kocher: ‘Wij bieden CO₂-besparingen aan als een dienst aan onze klanten, een beetje zoals Uber mobiliteit verkoopt en geen auto’s. Het betekent dat we concurrentiële oplossingen installeren bij de klant en dat we die zelf financieren. België telt bijvoorbeeld veel grote industriële energieverbruikers. We bieden hen groenestroomcontracten die in real time aan hun verbruiksprofiel beantwoorden, maar tegelijk geven we hen competitieve oplossingen om koolstofneutraal te worden. Denk aan het enorme zonnedak boven op de vroegmarkt in Brussel, of aan Lommel, waar we het grootste zonnepark van de Benelux bouwden.’

‘Ook op de Belgische woningmarkt ligt een grote werf te wachten. Ruim acht op de tien gebouwen dateren van voor 1985. In samenwerking met de verschillende overheden zijn bedrijven zoals het onze nodig om op grote schaal energetische renovaties in woningen te financieren. Meer dan de helft van de waarde van een huis zit in de netwerken zoals elektriciteit, verwarming, ventilatie, koeling en telecomkabels. Energiebesparingen staan daar zeer hoog op onze prioriteitenlijst.’

Electrabel verlegt de focus naar efficiëntie en hernieuwbare energie. Bent u er nog altijd van overtuigd dat het openhouden van bestaande kerncentrales de beste optie is voor België?

Kocher: ‘Ons standpunt is niet veranderd. In de ontwikkeling van CO₂-vrije energie op zeer grote schaal in België is een krachtenbundeling mogelijk tussen nucleair en hernieuwbaar. Wij zijn technisch in staat de kerncentrales langer open te houden, maar het blijft een keuze van de politiek.’

Wanneer moet u daar van de volgende federale regering duidelijkheid over krijgen?

Kocher: ‘Het dossier is nog niet geopend, maar het is duidelijk dat Johnny Thijs in de gesprekken over een eventuele levensduurverlenging een zeer belangrijke rol zal spelen. Het is niet aan ons om de energiestrategie van België te bepalen, maar we moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Als er geen verlenging komt, moeten de alternatieven op tijd klaar zijn, en de eerste kerncentrales sluiten al in 2022. Ook als er centrales langer openblijven, is er niet veel tijd. Voor de levensduurverlenging van de eerste drie centrales moesten we 1,3 miljard euro investeren, dat doe je niet zomaar.’

De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen beslist tegen eind dit jaar ook of Electrabel extra reserves moet opzijzetten voor de afbraak en de schoonmaak van de kerncentrales. Hoe staat het daarmee?

Kocher: ‘De discussies daarover lopen met Synatom (Electrabels nucleaire spaarpot, red.). Uiteraard zijn Electrabel en zeker Johnny Thijs zeer aanwezig in dat dossier. Het moet duidelijk zijn dat Electrabel met rugdekking van de groep Engie al zijn verantwoordelijkheden zal nakomen. We zullen trouwens ook Synatom openstellen voor onafhankelijke bestuurders.’