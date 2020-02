Klimaatinvestering Jeff Bezos oogst geen onverdeelde lof

Met een nieuw fonds van 10 miljard dollar investeert Jeff Bezos een ongezien bedrag in het klimaat. Maar Bezos, die het niet zo klimaatvriendelijke bedrijf Amazon runt, krijgt vragen toegeworpen: wat gaat hij doen met dat geld?

Bezos, de Amerikaanse topman van de e-commercereus Amazon, kondigde maandag een nieuw klimaatfonds aan dat zijn naam draagt, het Bezos Earth Fund. ‘Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze planeet’, zegt de CEO in een post op Instagram. Hij trekt ‘om te beginnen’ 10 miljard dollar (9,24 miljard euro) uit, geld dat naar wetenschappers, activisten en ngo’s zal gaan.

Tien miljard is net geen 8 procent van Bezos’ fortuin, een kleine 130 miljard dollar, maar het is een historisch grote investering in het klimaat. Volgens de nieuwsdienst Bloomberg bedragen de jaarlijkse investeringen in de VS gerelateerd aan het klimaat 500 miljoen dollar. Het persbureau werpt ook de vergelijking op met het Environmental Defense Fund en de Sierra Club, twee van de grootste milieuorganisaties in de VS. Samen spenderen die ‘maar’ 285 miljoen dollar per jaar.

Educatie

Bestaat er zoiets als 'te veel investeren'? Pieter Boussemaere, historicus en klimaatexpert, plaatst het bedrag in perspectief. 'Om tegen 2050 de transitie naar 100 procent hernieuwbare energie te halen, is jaarlijks tussen 6 en 14 miljard dollar vereist.' Dat er geld nodig is, staat buiten kijf. Maar de onduidelijkheid over de bestemming in combinatie met de grote omvang van de investering roept vragen op.

3,5 miljard pakjes Amazon vervoert jaarlijks zo'n 3,5 miljard pakjes.

Bezos spreekt in zijn aankondiging van ngo's, activisten en wetenschappers, die vanaf de zomer een beroep kunnen doen op zijn subsidies. ‘Maar activisten missen de nodige impact', zegt Boussemaere. 'Een deel van de samenleving wuift hun klachten automatisch weg. Om echt invloed te hebben moet Bezos zich met zijn kapitaal richten op de middenmoot. Dat begint met een andere vorm van communicatie over het klimaat, waarin ons onderwijs een cruciale rol speelt.’

Volgens Financial Times wordt niet geïnvesteerd in privébedrijven. In dat opzicht verschilt het fonds van Breakthrough Energy Ventures, een ander miljardenfonds geleid door Bill Gates (Microsoft), waarin ook geld van Bezos zit. Dat investeert in start-ups die op termijn moeten renderen.

Efficiënt

Kan iemand als Bezos, die al veel kritiek kreeg omdat hij met zijn fortuin niets deed voor de maatschappij, zijn geld niet beter en efficiënter inzetten? Boussemaere denkt van wel. ‘De grootste kansen liggen in educatie en informatie. Bezos gebruikt zijn geld pas echt goed als hij het zou investeren in onderwijs, denktanken of leerstoelen.’

Schermvullende weergave Jeff Bezos is de rijkste mens ter wereld.

Zoals Bezos op Instagram aangeeft, kan een deel dienen om wetenschappelijk onderzoek te steunen. Dat lijkt ook Boussemaere nuttiger. ‘Ngo’s zijn er al voldoende, daar is weinig marge om echt iets te veranderen. Het geld is vooral nuttig om nieuwe technieken te ontwikkelen die de energietransitie kunnen ondersteunen.'

Werknemers

Bezos krijgt nog meer kritiek. Niet alleen is Amazon groot geworden door het leveren van pakjes aan huis, het bedrijf legde ook de fundamenten van talloze andere e-commercebedrijven. Zonder Amazon geen Bol.com, geen Zalando en geen Coolblue.

Één hand kan niet geven wat de andere wegneemt. Amazon Employees for Climate Justice werknemers Amazon

Net als Amazon staan die bedrijven bekend om hun soepele en goedkope bezorgbeleid. De consument mag dan weinig betalen om spullen aan de deur geleverd te krijgen, een prijs is er wel. In 2019 vervoerde Amazon naar schatting 3,5 miljard pakjes. Dat betekent massa's CO2-uitstoot.

Climate pledge

Dat zint velen niet, ook in het bedrijf. Onder grote druk van zijn werknemers beloofde Bezos in september 2019 met zijn Climate Pledge iets te doen aan de ecologische voetafdruk van Amazon. In 2024 moet Amazon voor 80 procent op hernieuwbare energie draaien. Tegen 2030 moet dat 100 procent zijn.

Dat is het resultaat van maanden ruzie tussen de werknemers en de top van het bedrijf over het gebrek aan visie en beleid over het klimaat. Het personeel verenigde zich in een verbond, Amazon Employees for Climate Justice, en eiste in verschillende blogposts en open brieven dat Amazon een prioriteit maakt van het klimaat. Afgelopen maand onthulde The Guardian dat Amazon dreigde met ontslag van al wie de vuile was buiten hangt.

Windowdressing

De kritiek luidt dan ook dat Bezos’ fonds niet erg geloofwaardig is. Zolang Amazon massaal CO2 blijft uitstoten, lijken Bezos’ klimaatinvesteringen windowdressing. Ook nu reageerden zijn werknemers met matig enthousiasme.