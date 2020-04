Klimaatprobleem los je niet op door in je kot te blijven

De coronacrisis heeft het klimaat van de voorgrond verdreven. Levens én de economie redden heeft nu prioriteit. Maar blijft daarna nog geld over om ook het klimaatprobleem te tackelen? Met een economie op apegapen kan je in elk geval het klimaat niet redden.

Het ziet ernaar uit dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd in 2020 zijn grootste terugval zal meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog. Het coronavirus heeft de economische pauzeknop ingedrukt. Ruim de helft van de wereldbevolking zit in lockdown. Fabrieken liggen stil, elektriciteitscentrales draaien op halve kracht en het verkeer is gedecimeerd.

Voor het klimaat betekent die economische stilstand een zeldzame adempauze. Wetenschappers van het toonaangevende Global Carbon Project verwachten dat de uitstoot van broeikasgassen dit jaar met 5 procent of meer zal afnemen. Het coronavirus zou zo voor de grootste uitstootdaling zorgen in de naoorlogse geschiedenis, groter dan de val van de Sovjet-Unie en de oliecrisissen in de jaren 70.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Toch zien klimaatwetenschappers weinig reden tot euforie. Zelfs met een terugval van de uitstoot blijft de totale hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer aanzwellen. Structureel lost de pandemie niets op. Kijk naar China. Tijdens de lockdown kromp de uitstoot er met een kwart, maar zodra de besmettingspiek voorbij was, werden de kolencentrales heropgestart en schoot de uitstoot pijlsnel weer omhoog.

‘Het gevaar is dat de indruk ontstaat dat de coronacrisis goed is voor het klimaat’, zegt Wim Thiery, professor klimaatwetenschap aan de VUB. ‘Een tijdelijke daling kan een vals gevoel van veiligheid geven. Bij de financiële crisis in 2008 was er ook even een dipje, maar daarna veerde de uitstoot omhoog naar nieuwe records.’

Momentum voorbij

Europa heeft de regels rond staatssteun tijdelijk versoepeld dus er zijn kansen om bedrijven extra aan te moedigen in hun omschakeling. Jos Delbeke ex-directeur-generaal Klimaat Europese Commissie

Begin dit jaar in het Zwitserse Davos was de strijd tegen klimaatverandering nog de topprioriteit van regeringsleiders en de bedrijfswereld, maar dat lijkt voorbij. De VN-klimaatconferentie in Glasgow, waar in november 193 landen de violen zouden stemmen, is afgelast. De organisatoren vinden het niet verantwoord 30.000 deelnemers van over de hele wereld samen te brengen. Normaal moesten landen dit jaar ook hun concrete plannen indienen over de manier waarop ze hun uitstoot reduceren om het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Maar beleidsmakers hebben nu wat anders aan hun hoofd.

‘Als een economie uit een crisis komt, worden milieu en klimaat traditioneel naar de achtergrond verdrongen’, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu. Verschillende landen grijpen corona aan om klimaatinspanningen on hold te zetten. De Nederlandse regering stelt de invoering van een CO₂-taks uit. Polen en Letland vragen de opschorting van het Europese emissiehandelssysteem en in tal van Oost-Europese landen gaan stemmen op om de Green Deal af te voeren ten gunste van de gezondheidssector en de economie.



Herstelplannen

Toch hoeft corona niet tot een stilstand van de klimaatinspanningen te leiden, zegt Jos Delbeke. Als directeur-generaal zette de Belg in de Commissie jarenlang de krijtlijnen uit van het Europese klimaatbeleid. De huidige situatie doet hem terugdenken aan de bankencrisis in 2008.



Klimaatbeleid heeft een sterke economie nodig. Gezonde bedrijven die de slagkracht hebben om te investeren in de transitie zijn essentieel. Wim Thiery prof klimaatwetenschap VUB

‘Nadat Lehman Brothers overkop ging, was het ook niet eenvoudig er nog klimaatmaatregelen door te krijgen, maar het is toch gelukt. De vraag is waarop we het stimuluspakket richten. We moeten niet blind miljarden in de economie pompen, maar zorgen dat ze terechtkomen bij die sectoren die in lijn met de Green Deal de energietransitie vooruithelpen.’

Delbeke pleit er bijvoorbeeld voor meer geld te laten vloeien naar industriële innovatie om onder meer in de auto-, de staal- en de cementsector de uitstoot terug te dringen. ‘Europa heeft de regels rond staatssteun tijdelijk versoepeld, dus er zijn nu kansen om bedrijven extra aan te moedigen in hun omschakeling. Het is niet het moment om krenterig te zijn. Tegelijk moet een Marshallplan sturend werken. We hebben niet nog meer snelwegen nodig. Een stimuluspakket kan zich beter richten op investeringen in bijvoorbeeld energie-efficiëntie, elektriciteitsnetten, laadpalen en treininfrastructuur.’

Schermvullende weergave Het is niet het moment om krenterig te zijn, vindt voormalig Europees topambtenaar Jos Delbeke. ©Frank Toussaint

Zijn oproep wordt in de klimaatbeweging breed gedragen. ‘Corona heeft nu prioriteit, maar straks moeten we garanderen dat het relancebeleid ook de energietransitie vooruithelpt’, zegt Bram Claeys van de sectororganisatie voor duurzame energie (ODE). ‘Je kan de relance en de Green Deal koppelen door aan steunmaatregelen duurzaamheidseisen te verbinden.’

Volgens klimaatwetenschapper Thiery sla je zo twee vliegen in één klap. ‘Je hoeft geen blanco cheque te geven’, zegt hij. ‘Van bedrijven die gered worden, kan je bijvoorbeeld eisen dat ze een pad uittekenen naar klimaatneutraliteit tegen 2050.’

Pact voor luchtvaart

De vraag het economisch herstelbeleid en de verduurzaming samen aan te pakken leeft ook buiten de groene beweging. Fatih Birol, topman van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) noemt de coronacrisis een ‘historische kans’ voor overheden om via hun stimuleringsbeleid de omslag naar propere energie te versnellen.

Van bedrijven die gered worden, kan je bijvoorbeeld eisen dat ze een pad uittekenen naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Wim Thiery prof klimaatwetenschap VUB

Vooral de luchtvaartsector komt in het vizier. ‘Een goed draaiende luchtvaartindustrie is nodig en vliegmaatschappijen zullen gered moeten worden’, zegt Delbeke. ‘Tegelijk is dit misschien het moment om een pact te sluiten met de sector. Op korte termijn redden we hen met belastinggeld, maar in ruil moeten ze accepteren dat we hun fiscale gunstregime afbouwen. Het is niet normaal dat je voor 10 euro naar Spanje vliegt. Op een vliegticket betaal je geen btw, maar op een treinticket wel. Wie tankt aan de pomp betaalt taksen en accijnzen, maar dat geldt niet voor luchtvaartmaatschappijen.’



Zal er nog geld zijn?

De lockdown laat nog veel vragen onbeantwoord. Krijgen we straks een structurele daling van het luchtverkeer? Hoe reageert de auto-industrie? Zet de opkomst van de elektrische wagen door of blijft de verbrandingsmotor dankzij de lage olieprijzen onaantastbaar? Zullen mensen af en toe blijven thuiswerken of wordt het verkeer weer business as usual? Maakt de crash van de olieprijs investeringen in hernieuwbare energie minder aantrekkelijk?

Ik vrees dat overheden onvoldoende slagkracht zullen hebben voor een tweede investeringsgolf in innovatie en nieuwe klimaattechnologieën. Mathias Bienstman Beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

De belangrijkste vraag is ongetwijfeld of na de recessie geld overblijft voor klimaatinvesteringen. ‘Nu al geven we miljarden uit aan puur crisisbeheer zoals betalingsuitstel, tijdelijke werkloosheid en kredietfinanciering’, zegt Bienstman. ‘Ik vrees een beetje dat overheden niet meer voldoende slagkracht gaan hebben voor een tweede investeringsgolf voor innovatie en doorbraken in klimaattechnologieën.’