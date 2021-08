Klimaatrapport levert nieuwe munitie voor rechtszaken...

Het burgercollectief Klimaatzaak haalde in juni zijn gelijk in een rechtszaak tegen het nalatige klimaatbeleid van de verschillende overheden in België.

De bewijslast in het jongste klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC is overdonderend. Ook juridisch kan dat een belangrijk extra argument worden in rechtszaken tegen overheden of bedrijven.

Eigenlijk was er al jaren geen twijfel meer mogelijk, maar het VN-klimaatpanel IPCC heeft in haar recente rapport ook zijn laatste reserves laten varen. Het staat nu onomstotelijk vast dat de mens door de verbranding van fossiele brandstoffen de opwarming van de aarde veroorzaakt. Tot zo ver staat er weinig verrassends in het nieuwste IPCC-rapport dat maandag gepresenteerd werd en met zijn bundeling van 14.000 studies geldt als hét referentiewerk over klimaatverandering.

Dat droogtes, hittegolven, overstromingen, bosbranden en onweders toenemen, was geweten, maar het nieuwste IPCC-rapport onderscheidt zich doordat wetenschappers nu ook preciezere uitspraken kunnen doen over de specifieke impact in bepaalde regio’s. Dankzij betere klimaatmodellen kunnen ze gedetailleerde inschattingen maken over de toename van extreme weerevents op specifieke plaatsen. Waar het 20 jaar geleden nog onmogelijk was om voor een hittegolf de link te leggen met klimaat, kunnen onderzoekers nu wel met grote zekerheid zeggen dat sommige extreme weertypes zonder de opwarming van de aarde niet zouden zijn voorgekomen.

Die extra evidentie kan volgens de Belgische klimaatwetenschapper Joeri Rogelj, verbonden aan het Imperial College in Londen en een van de hoofdauteurs van het IPCC-rapport, nuttig worden gebruikt. ‘Deze rapporten geven langzaam maar zeker meer bewijslast voor klimaatrechtszaken’, zegt hij in De Standaard. ‘Die rechtszaken kunnen worden aangespannen door een partij die een overheid aanklaagt omdat ze onvoldoende maatregelen neemt om de emissies te verminderen.’

Van Shell tot Belgische overheid

Klimaatrechtszaken zijn wereldwijd aan een opmars bezig. Een database van Columbia Law School bracht vorig jaar ruim 1.500 zaken wereldwijd in kaart, met vooral in de VS veel claims rond klimaatschade en in Europa rechtszaken om het naleven van strengere klimaatdoelen af te dwingen.

Zo werden dit jaar al rechtszaken gewonnen tegen de Duitse regering, die haar klimaatdoelen moest bijsturen, en in Nederland tegen de olieproducent Shell. Die laatste zaak veroorzaakte heel wat beroering. Voor het eerst werd een multinational door een rechter gedwongen zijn CO 2 -uitstoot drastisch in te perken. De cijfers uit de eerdere IPCC-rapporten vormden de kern van de juridische argumentatie van de eisers.

In België haalde het burgercollectief vzw Klimaatzaak in juni zijn gelijk voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De actie, waar 58.000 burgers zich bij aansloten, leidde tot een vooral symbolische veroordeling van de federale regering en de gewesten omdat hun nalatig klimaatbeleid de mensenrechten schendt.

Wetenschappelijke onderbouwing

‘Het bewijs in de IPCC-rapporten is intussen zo overdonderend dat het in de rechtbank heel moeilijk is daar nog iets tegen in te brengen’, zegt Serge de Gheldere, de voorzitter van de vzw Klimaatzaak. ‘Het is bijna ondoenbaar geworden om voor de rechtbank een geloofwaardige expert te vinden die de gevolgen van klimaatverandering in twijfel trekt. De IPCC-rapporten worden zo solide opgesteld. Alle klimaatwetenschappers in een vakgebied mogen vooraf hun opmerkingen geven. Op de eerste versie van dit rapport kwamen 23.000 opmerkingen, op de tweede versie 50.000. Die zijn allemaal geïncorporeerd in het eindrapport. Als advocaat is het onbegonnen werk daar iets tegenover te plaatsen van hetzelfde kaliber.’

Hoewel de gedetailleerdere regionale voorspellingen in het jongste rapport de juridische case alleen maar sterker maken, vindt De Gheldere het choquerend dat we telkens gedetailleerdere voorspellingen nodig hebben. ‘Serieus, hoeveel preciezer moet het nog worden? We zien de effecten aan onze voordeur. Hebben we echt nog nieuwe rapporten nodig om actie te ondernemen? In het rapport van 2013 en alle vijf voorgaande waren het oorzakelijke verband en de effecten ook al expliciet aangetoond.’

Aansprakelijkheid

Als het over klimaatverandering gaat, zit je met een zeer complexe samenloop van fouten, oorzakelijke verbanden en schade. Tim Vermeir Energieadvocaat Blixt

De klimaatimpact is onweerlegbaar voelbaar, maar dat maakt nog niet dat een landbouwer met een mislukte oogst kans maakt met een schadeclaim. ‘In het aansprakelijkheidsrecht moeten zowel de fout, de schade als het oorzakelijk verband tussen beide aangetoond worden’, zegt energieadvocaat Tim Vermeir van het kantoor Blixt.