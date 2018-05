Klimaatresolutie Shell sneuvelt, wel groen licht voor lonen

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Shell heeft dinsdag een resolutie afgewezen waarin het olie- en gasconcern strengere milieudoelstellingen worden opgelegd. Het beloningsbeleid voor de directie kreeg wel groen licht.

Actiegroep Follow This vroeg in de resolutie om concrete en harde maatstaven waarop Shell zijn milieudoelstellingen baseert. Maar van alle uitgebrachte stemmen was bijna 95 procent tegen het besluit. Follow This haalde vorig jaar en in 2016 eveneens bakzeil met een dergelijk besluit.

Kort voor de stemming over de resolutie sprak Follow This-oprichter Mark van Baal nog van 'misleiding' door Shell, dat volgens hem ten onrechte beweert dat de milieuambities van het concern in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs. Van Beurden schermde daarop met wetenschappelijk onderzoek van topuniversiteit MIT dat Shells bewering zou ondersteunen.

Het bestuur van Shell adviseerde de aandeelhouders met klem tegen de resolutie te stemmen. Volgens topman Ben van Beurden is de nieuwe maatregel onnodig, omdat Shell al zelf veel doet voor de overstap op milieuvriendelijke energiebronnen. Zo wil Shell zijn zogeheten CO2-voetafdruk halveren tegen 2050.

'Niemand anders komt daarbij in de buurt, het is behoorlijk ambitieus', zei van Beurden op de algemene vergadering. Hij voerde ook het argument aan dat een nog zwaarder engagement, om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, het bedrijf zou hinderen om zich aan te passen aan de deels onvoorspelbare energietransitie.

Dit zou dan ten koste gaan van de concurrentiekracht van Shell, wat volgens het bedrijf nadelig is voor de aandeelhouders.

Lonen

Eerder dinsdag stemden de aandeelhouders van Shell in met het beloningsbeleid voor de directie. In de aanloop naar de algemene aandeelhoudersvergadering klonk er nog kritiek op de beloning voor onder meer topman Ben van Beurden, die in totaal 8,9 miljoen euro krijgt overgemaakt inclusief aandelen en pensioen.

Een van de critici was ISS, een adviseur voor aandeelhouders. De firma vond onder meer dat Shell niet genoeg had gedaan voor de veiligheid van medewerkers en wees daarbij op een dodelijke explosie van een tankwagen van een onderaannemer in Pakistan. Daardoor zou een bonus voor van Beurden niet terecht zijn.