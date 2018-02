Kortrijkse slimme energiemeter tankt miljoenen bij

Smappee, het Kortrijkse bedrijf dat u helpt om uw energieverbruik te monitoren, verhoogt zijn kapitaal en stelt het open voor externe partijen.

Wat zijn de energievreters in uw huis en hoe kan u die temmen? Dat vraagstuk probeert de Kortrijkse scale-up Smappee voor u op te lossen. Het bedrijf ontwikkelde een energiemonitor met bijhorende smartphone-app om u inzicht te geven in uw energieverbruik.

Binnen de app kan u zien wanneer u uw koffiemachine gebruikte en hoeveel energie hij al opslorpte. Het bedrijf slaagt daarin omdat het de elektriciteitshandtekening van elk toestel herkent. Een koelkast slorpt elektriciteit op in een ander patroon dan uw wasmachine.

Energiestromen

Op die basis bouwde het bedrijf recent verder met het nieuwe product Smappee Plus. Die brengt ook de inkomende energiestromen - van bijvoorbeeld zonnepanelen - in kaart. De monitor moet zo meer een regulator worden. Gebruikers kunnen regels instellen. Bijvoorbeeld dat de elektrische wagen alleen mag opladen bij hoge energieproductie. Apparaten kunnen ook op afstand uitgeschakeld worden.

Ik krijg de afgelopen weken meermaals de vraag van private investeerders om in te stappen voor bedragen van ongeveer 200.000 à 300.000 euro Stefan Grosjean CEO Smappee

Smappee levert de energiemonitoren naar eigen zeggen al in 92 landen. Om verder te kunnen groeien, voert het bedrijf een kapitaalverhoging door, met 2,5 miljoen. Topman Stefan Grosjean, die eerder furore maakte in energietechnologie met zijn bedrijf EnergyICT, telt het geld zelf neer. EnergyICT werd in 2009 overgenomen.

Extern

Toch stelt Grosjean het kapitaal in zekere mate open voor externe spelers. De kapitaalverhoging loopt via het eind vorig jaar opgerichte Smappee Fund. Grosjean houdt alle uitgegeven aandelen van dat fonds (25.000 aandelen) voorlopig in eigen handen.

2,5 miljoen Kapitaalverhoging Smappee haalt 2,5 miljoen op.

Maar die structuur moet op termijn de optie bieden om het kapitaal van Smappee zelf open te stellen. 'Ik krijg de afgelopen weken meermaals de vraag van private investeerders om in te stappen voor bedragen van ongeveer 200.000 à 300.000 euro', legt Grosjean uit.

Het Smappee Fund, waarvan elk aandeel overeenkomt met een aandeel van Smappee zelf, kan nieuwe aandelen uitgeven. Daardoor kunnen de geïnteresseerde investeerders voor een beperkt bedrag instappen. Dat leidt natuurlijk tot een verwatering van Grosjean zelf.

Verkoop

Grosjean was lang op zoek naar investeerders voor een grote kapitaalronde, van ongeveer tien miljoen euro. Dat pad is ingeruild voor de constructie met het Smappee Fund. In België is het niet evident om zulke grote kapitaalrondes op te zetten, motiveert Grosjean.

Het nieuw ingebrachte kapitaal zal Smappee gebruiken voor het aanwerven van verkopers. Het bedrijf zet steeds meer in op de verkoop aan grote energiebedrijven in plaats van direct aan de eindklant. Dat vergt de nodige verkoopscapaciteit.