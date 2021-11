Krijgt straks geen enkel industrieel project nog een vergunning?

Veel industriële installaties in de Antwerpse haven werken met dezelfde rookgaszuivering als de gascentrale die Engie Electrabel wil bouwen in Vilvoorde.

Nu de gascentrale in Vilvoorde geen vergunning krijgt, groeit de vrees dat straks geen enkel industrieel project nog mogelijk is in Vlaanderen. ‘Hoe ga je verantwoorden dat anderen met dezelfde technologie anders behandeld worden?’

De vergunningsweigering van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale in Vilvoorde blijft beroering veroorzaken in de Wetstraat. Niet alleen Groen en Vooruit, zelfs de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open VLD waarschuwen dat op deze manier straks geen enkel industrieel project in Vlaanderen nog vergund zal raken. Onder meer de ethaankraker Project One, de megafabriek die het Britse chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven wil bouwen, kan op de helling komen te staan, klinkt het.

Demir doorkruiste dinsdag de federale plannen voor de kernuitstap door de Vilvoordse gascentrale van Engie Electrabel geen vergunning te geven. Die zou een cruciale rol spelen bij de sluiting van de kerncentrales. Demir kreeg van Groen prompt het verwijt aan ‘sabotagepolitiek’ te doen. De N-VA-politica wees daarop naar de strenge stikstofnormen die ze moet bewaken en de te hoge ammoniakwaarden die de centrale zou uitstoten.

Rookgaszuivering

Electrabel telde in de vergunningsaanvraag de ammoniakuitstoot samen met de stikstofoxides (NOx), maar volgens Demir mag dat alleen als het om beperkte hoeveelheden gaat. De 107 ton ammoniak die de centrale per jaar zou uitstoten, was te hoog en moest volgens haar apart getoetst worden aan de strengere ammoniaknormen die beschermde natuurgebieden moeten vrijwaren.

Je zit met tegenstrijdige beleidsinstructies. David De Pue Stikstofonderzoeker ILVO

Maar specialisten hebben vragen bij die redenering. De ammoniak die vrijkomt, is net het gevolg van de modernste technologie die moest helpen de NOx-uitstoot van de centrale te verminderen. Electrabel voorziet in Vilvoorde in een SCR-installatie om de rookgassen te zuiveren via een chemische reactie vergelijkbaar met de AdBlue in een dieselwagen. Die kan de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden met een factor drie verlagen, maar dan komt onvermijdelijk een deel ammoniak vrij.

‘Die ammoniakslip wordt hier als problematisch beschouwd, terwijl ze net het gevolg is van de verplichting om de stikstofuitstoot te reduceren met de best beschikbare technieken’, zegt David De Pue, als onderzoeker aan het instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) gespecialiseerd in stikstof. ‘Je zit hier dus met tegenstrijdige beleidsinstructies.’

Omdat ammoniak sneller neerslaat dan stikstofoxiden is het schadelijker voor de nabijgelegen natuur. Maar volgens De Pue werd daar al rekening mee gehouden in het milieueffectenrapport in Vilvoorde. ‘Bij de vergunningsaanvraag wordt een impactscore opgemaakt die aangeeft hoeveel van de door een project uitgestoten stikstof gaat neerkomen in nabijgelegen natuurgebieden’, zegt hij. ‘Het model houdt er rekening mee dat ammoniak dichter bij de bron neerslaat dan stikstofoxiden. We stellen vast dat in dit dossier ammoniak alsnog strenger beoordeeld wordt, terwijl die eigenschap dus eigenlijk al in die impactscore vervat zit.’

Als je als minister een instructie voor stikstof uitvaardigt, kan je die niet de ene keer wel en de andere keer niet toepassen. Isabelle Larmuseau Advocate Omgevingsrecht

Daar komt bij dat Demir in de tijdelijke stikstofinstructie die ze op 2 mei uitvaardigde, aangaf dat industriële installaties hun ammoniakuitstoot niet apart moeten tellen. ‘Bepaalde belangrijke maatregelen voor de reductie van NOx leiden mogelijk tot een beperkte toename van ammoniak’, staat er. ‘Om deze reden is het aangewezen dat de industriële ammoniakemissies op gelijke wijze worden behandeld als de NOx-emissies (...).’ In het geval van Electrabel gaat het niet om een beperkte toename, oordeelt Demir, en de belofte om de ammoniakuitstoot alsnog tot 45 ton per jaar te reduceren werd onvoldoende technisch onderbouwd.

Politiek wapen

‘De vergunningsweigering in Vilvoorde is een trieste illustratie van hoe diep het omgevingsbeleid in Vlaanderen is gezakt’, zegt omgevingsadvocate Isabelle Larmuseau. ‘Als je als minister een instructie voor stikstof uitvaardigt, kan je die niet de ene keer wel en de andere keer niet toepassen. Er staan in Vlaanderen nog tal van industriële projecten op stapel die eenzelfde SCR-technologie inzetten om, met een onvermijdelijke ammoniakemissie, de uitstoot van uitgerekend stikstofoxide terug te dringen. Hoe zal de politieke overheid het verantwoorden als die industriële projecten straks wel een vergunning krijgen?’

Het kan niet de bedoeling zijn dat het al dan niet verlenen van een vergunning een politiek wapen wordt. Isabelle Larmuseau Advocate Omgevingsrecht

Voor de chemiesector, zeker in de Antwerpse haven, kan de zaak verstrekkende gevolgen hebben. De komende dagen wordt een vergunningsbeslissing verwacht voor de Ineos ethaankraker. Die heeft eenzelfde rookgaszuivering als de gascentrale in Vilvoorde, waardoor jaarlijks 18 ton ammoniak vrijkomt. Ook bij hervergunningen, zoals die van het chemiebedrijf Evonik, kan de kwestie spelen.