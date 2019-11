Krimpend verlies Belgische kerncentrales doet Engie deugd

Engie slaagde er in de eerste negen maanden van 2019 in zijn winst met 9 procent te doen stijgen naar 3,8 miljard euro. Vooral de onverwachte halvering van de schulden van de nucleaire tak heeft een positieve impact. Die forse verbetering is toe te schrijven aan de Belgische kerncentrales, die dit jaar minder stillagen dan verwacht. Het totale verlies van de nucleaire tak daalde van 539 miljoen euro naar 239 miljoen. Daarnaast kon Engie de prijzen voor nucleaire energie opdrijven.

Schuldgraad

De netto financiële schulden van Engie zijn gestegen naar 26,7 miljard euro, dat is 3,4 miljard euro meer sinds het begin van dit jaar. Dat geld is naar de aandeelhouders gestroomd in de vorm van het dividend, maar ook naar de overname van TAG, het pijpleidingenonderdeel van het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras. Met die deal was een bedrag gemoeid van 8,6 miljard dollar (7,76 miljard euro).