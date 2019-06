'Kunnen weinig doen als mensen slimme meter weigeren'

Frank Vanbrabant, de CEO van de distributienetbeheerder Fluvius, vreest dat mensen met zonnepanelen de slimme meter zullen weigeren. 'Maar we gaan hen niet dwingen door een deurwaarder op hen af te sturen.'

De Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius start vanaf volgende week met de installatie van de digitale elektriciteitsmeters in gezinswoningen. Maar omdat er onzekerheid is over de impact van die meters voor mensen met zonnepanelen vreest Vanbrabant dat sommigen de installateurs niet zullen binnenlaten.

'We zullen weigeraars proberen te overtuigen, maar verder kunnen we weinig doen om mensen ons te doen binnenlaten', zei hij woensdag tijdens een persmoment. 'Strikt genomen kunnen wij de politie of een deurwaarder inschakelen, maar dat gaan we niet doen.'

De Vlaamse energieregulator VREG maakte maandag bekend dat hij bij het Grondwettelijk Hof het jarenlange overgangsregime aanvecht voor eigenaars van zonnepanelen. De Vlaamse regering had een plan uitgewerkt dat mensen met zonnepanelen toelaat te kiezen om nog 15 jaar van het oude systeem met een virtueel terugdraaiende teller te genieten. Volgens de VREG is die keuzemogelijkheid voor de tarieven discriminerend.

'Ongelukkige timing'

Fluvius (ex-Eandis en Infrax) is er niet mee opgezet dat eigenaars van zonnepanelen opnieuw in onzekerheid belanden. 'De timing, net voor de uitrol, is zeer ongelukkig', zegt Vanbrabant. 'De overgangsmaatregel waarbij mensen met zonnepanelen de keuze kregen bracht rust in het landschap. Doordat de VREG nu naar het Grondwettelijk Hof stapt, ontstaat onzekerheid. We lopen het risico dat mensen met zonnepanelen de installatie van de digitale meter gaan weigeren.'

De bedoeling is dat binnen 15 jaar alle Vlaamse woningen worden uitgerust met een slimme meter die het verbruik automatisch doorstuurt naar de netbeheerder. Nieuwbouwwoningen en renovatiewoningen, gezinnen met een budgetmeter en eigenaars van zonnepanelen komen als eerste aan de beurt en niemand krijgt nog een oude analoge meter. Fluvius wil tegen eind 2022 iedereen met zonnepanelen van een digitale meter voorzien.

De juridische onzekerheid maakt dat sommige mensen niet happig zullen zijn een digitale meter te laten plaatsen. Zolang ze hun oude elektriciteitsmeter behouden, kunnen ze niet gefactureerd worden volgens het nieuwe systeem op basis van het werkelijke gebruik van het net. Voor sommige mensen met zonnepanelen is het oude systeem veel voordeliger.

Operatie wordt duurder

Fluvius vreest dat als mensen weigeren, daardoor de kostprijs van de operatie omhooggaat. 'Er is een contract met een aannemer om huis per huis de digitale meter te installeren', zegt Vanbrabant. 'Op een dag kan je in één straat misschien tien huizen omschakelen. Als mensen echter weigeren, moet je later nog eens terugkomen en is de uitrol minder efficiënt. Die hogere kostprijs zal dan doorgerekend moeten worden in de nettarieven op de elektriciteitsfactuur.'