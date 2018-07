Kwakkelende kerncentrales halveren Belgische Engie-winst

De Franse Electrabel-moeder Engie zag zijn bedrijfswinst in België met bijna de helft dalen door de talloze storingen in Doel en Tihange.

Maar in België is de situatie zorgwekkender. Engies bedrijfwinst daalde in de Benelux met 45 procent tot 133 miljoen euro. Reden zijn de vele storingen in de kerncentrales van Doel en Tihange. De lagere volumes werden volgens Engie deels opgevangen door betere prestaties in de retail.