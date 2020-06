Lage olie- en gasprijs keldert boekwaarde Shell

De multinational schrijft 15 tot 22 miljard dollar af op zijn olieraffinaderijen en gasvelden. De waardevermindering is de grootste in de geschiedenis van de olie- en gasreus, maar vormen in het huidige klimaat geen verrassing.

De grootste afschrijvingen (8 tot 9 miljard dollar) boekt Shell in de gasdivisie. De multinational vermindert onder meer de boekwaarde op Prelude, een drijvende gasfabriek in Australië die met technische problemen kampt en daardoor al maanden niet operationeel is. Prelude geldt als een paradepaardje binnen de divisie wat de waardevermindering extra pijnlijk maakt. De in Zuid-Korea gebouwde installatie zou normaal in 2016 in productie gaan, maar produceerde pas vorig jaar zijn eerste lading vloeibaar gas en moest al snel daarna de productie weer stil leggen.

De Prelude is net als de Tango FLNG van Exmar een drijvende aardgasfabriek.

In de olieraffinagetak gaat Shell 4 tot 6 miljard dollar afwaarderen, voornamelijk in de schalievelden in de VS en in Brazilië. In de tak die oliederrivaten maakt ligt de afboeking tussen 3 en 7 miljard dollar. De coronapandemie en de 'aanhoudend uitdagende prijsomgeving' worden in een persbericht als reden voor de ingreep gegeven.

Shell bevindt zich in het oog van de storm nu het coronavirus het vlieg- en autoverkeer fors verminderde en de industrie in een lagere versnelling deed draaien. Daardoor ligt het olie- en gasgebruik veel lager. Op basis van voorlopige cijfers meldt Shell een dagelijkse verkoop tussen de 3,5 miljoen en 4,5 miljoen vaten in het tweede kwartaal. In de vergelijkingsperiode vorig jaar waren dat nog 6,6 miljoen vaten.

Door de vraagdruk is de olieprijs fors gedaald. Shell verlaagde daarom zijn prijsverwachtingen. Voor de prijs van een vat Brent rekent Shell in 2020 op 35 dollar. In 2021 stijgt dit naar 40 dollar en naar 60 dollar in 2023. Die aanhoudend zwakke olieprijs tornt aan de marges in Shells raffinaderijen, die op slechts 70 procent van hun capaciteit draaien. Het concern verwacht dat de winstmarges structureel 30 procent lager zullen.

De omvang van de afschrijvingen onderlijnt de omvang van de transformatie die Shell doorvoert. Quirijn Mulder Analist ING

'De afschrijvingen vormen geen verrassing in de huidige markt', stelt ING-analist Quirijn Mulder. 'Belangrijker is dat de nieuwe contouren van Shell zichtbaar worden met minder focus op fossiele branstoffen, zeker olie, en meer aandacht voor hernieuwbare energie en elektriciteit', aldus de analist. 'De omvang van de afschrijvingen onderlijnen de omvang van de herstructurering die Shell doorvoert.'

Schuldgraad

Hoewel de afboekingen niet leiden tot bijkomende kasuitgaven, zal hij de schuldgraad wel met 3 procentpunt verhogen. De verbetering van de schuldpositie waar Shell al meerdere kwartalen aan werkt, wordt daarmee gestaakt.

Eerder deze maand boekte ook de Britse oliereus BP een afschrijving van 17,5 miljard dollar.